„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 23. Jänner in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Dorfers Donnerstalk“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - Peter Klien und sein Team schauen in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 23. Jänner 2020, um 22.05 Uhr in ORF 1 auf die bevorstehende Landtagswahl im Burgenland mit den lustigsten Momenten und schönsten Bildern aus dem Wahlkampffinale. Doch nicht nur die Burgenlandwahl steht bevor, sondern auch das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel – ORF 1 ist auch beim 80-Jahre-Jubiläum live bei den Rennen am Hahnenkamm dabei, los geht es am 23. Jänner ab 11.05 Uhr mit dem letzten Abfahrtstraining. Außerdem gibt es bei Peter Klien Einblicke in die geheimen Chats der neuen Ministerinnen und Minister. Das große Thema der Woche behandelt diesmal das Nachbarland Ungarn. Klien präsentiert einen Leitfaden, wie man eine freie Medienlandschaft schnell zur Propaganda-Maschine macht. Als besonderes Service gibt es diesen Teil der Sendung mit ungarischen Untertiteln.

Gleich danach, um 22.40 Uhr, steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit dem Kultformat „Dorfers Donnerstalk“ auf dem Programm.

Wer live im Studio bei der „Gute Nacht Österreich“-Aufzeichnung mit Peter Klien dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at