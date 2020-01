ORF III am Donnerstag: „Im Brennpunkt“-Doku „Greta Thunberg: Die Stimme einer Generation“

Außerdem: „Politik live“-Diskussion über „Grüne Welle? Gretas Spuren im Koalitionsvertrag“, „ORF III SPEZIAL: Streif – One Hell of a Ride”

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information rückt am Donnerstag, dem 23. Jänner 2020, Klimaaktivistin Greta Thunberg ins Rampenlicht, die dieser Tage beim Weltwirtschaftsforums in Davos zu Gast ist. Zum Auftakt des Hauptabends zeigt „Im Brennpunkt“ die Dokumentation „Greta Thunberg: Die Stimme einer Generation“ (20.15 Uhr) von Jordan Hill. Danach diskutiert „Politik live“ über die „Grüne Welle? Gretas Spuren im Koalitionsvertrag“ und die Klimapläne der neuen Regierung.

Der Film „Greta Thunberg: Die Stimme einer Generation“ erzählt die unglaubliche Geschichte der jungen Schwedin, die in wenigen Monaten zur Gallionsfigur einer weltweiten Klimaschutzbewegung wurde. Die seit Kurzem 17-jährige nimmt sich kein Blatt vor den Mund und weiß mit ihren flammenden und emotionalen Reden zu begeistern. Begonnen hat alles im August 2018, als stiller Protest vor dem schwedischen Parlament. Damit traf die damals 15-Jährige offenbar einen Nerv – aus dem einsamen Protest einer jungen Aktivistin wird eine Massenbewegung. 2019 wurde Thunberg für den Friedensnobelpreis nominiert und vom renommierten TIME Magazine zur Person des Jahres gekürt.

Anschließend an die Doku lädt ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Politik live“ zur Diskussion über die „Grüne Welle? Gretas Spuren im Koalitionsvertrag“ (21.05 Uhr). Inwieweit hat die junge Klimaaktivistin auch die Wahlen in Österreich mit beeinflusst und den Grünen zu ihrem Erfolg verholfen? Was konkret sieht das Regierungsprogramm für den Klimaschutz vor? Und wie sieht die Opposition die Klimapläne der neuen Regierung?

Danach präsentiert „ORF III Spezial“ den spektakulären Kinodokumentarfilm „Streif – One Hell of a Ride“ (21.55 Uhr). Die 2015 entstandene Produktion von Regisseur Gerald Salmina wirft einen Blick hinter die Kulissen des Tiroler Megaevents und begleitet fünf Sportler bei ihrer einjährigen Vorbereitung auf das wichtigste Rennen ihrer Karriere: Aksel Lund Svindal (Norwegen), Erik Guay (Kanada), Yuri Danilochkin (Weißrussland), Max Franz und Hannes Reichelt (Österreich).

