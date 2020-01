FPÖ – Graf: Herr Faßmann, unternehmen Sie endlich etwas, um Lehr- und Lernfreiheit sicherzustellen!

Umtriebe des linksextremen Mobs sind keineswegs neu

Wien (OTS) - FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Martin Graf forderte den zuständigen Minister Faßmann heute auf, endlich gegen den linksextremen Mob an den Universitäten vorzugehen, um Lehr- und Lernfreiheit sicherzustellen. „Sie sind als Wissenschaftsminister in der Letztverantwortung, wenn das Rektorat der Uni nicht tätig wird, sonst würden wir gar keinen Minister brauchen“, sagte Graf in der von der FPÖ beantragten „Aktuellen Stunde“ des Nationalrats mit Blick auf die gewalttätigen linken Ausschreitungen gegen die Vorlesung von Professor Höbelt sowie gegen dessen Studenten.

„Hier wird vergessen, dass Linksextreme seit Jahren permanent und ständig den Uni-Betrieb lahmlegen, Veranstaltungen andersdenkender Professoren verhindern und dies, wenn es muss, auch mit Anwendung von Gewalt“, so Graf, der vergleichbare Umtriebe auch in Deutschland aufzählte, wo der frühere AfD-Politiker Bernd Lucke seine Vorlesungen nur unter Polizeischutz abhalten kann und Auftritte des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner an Universitäten von linken Randalierern verhindert wurden.

„Obwohl das alles seit langer Zeit bekannt ist, tut man bei jedem Vorfall so, als ob dieses linksextreme Phänomen neu wäre, und rettet sich von einem Semester ins nächste, ohne jemals eine klare Linie zu finden, wie man gegen den Mob von links vorgehen sollte, der laufend vermummt herumläuft und Gesetze bricht“, beklagte Graf und illustrierte diesen Befund mit dem Foto eines am Kopf blutenden Mannes und dazugehörigen Äußerungen aus dem Antifa-Lager in den sozialen Medien, wonach man statt mit Eiern lieber mit blutigen Tampons oder noch besser mit Steinen werfen solle.

