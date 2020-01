Berufsausbildung – Köchl: „Türkis-Grün setzt bei Aufwertung der Lehre leider nur auf Kosmetik“

SPÖ-Lehrlingspaket bringt wirksame Verbesserungen der Lehrlingsausbildung und echte Chancen für Lehrlinge – SPÖ für Lehrlingsentschädigung von 850 Euro ab 1. Lehrjahr

Wien (OTS/SK) - „Viele Überschriften, kaum Konkretes und wenig Wirksames“ – so bewertet SPÖ-Lehrlingssprecher Klaus Köchl die heutigen türkis-grünen Ankündigungen zur Aufwertung der Lehre. „So erfreulich es ist, dass die Regierung erkannt hat, dass es in Sachen Lehrlinge Handlungsbedarf gibt, so bedauerlich ist, dass die Regierung hier nur kosmetische Maßnahmen vorsieht“, sagte Köchl heute, Mittwoch. Für den SPÖ-Lehrlingssprecher ist klar: „Zur Aufwertung der Lehre und Attraktivierung des Lehrberufs braucht es nicht Kosmetik, sondern Reformen, die sich an den Bedürfnissen der Auszubildenden orientieren. Die Lehrlinge haben sich wirksame Verbesserungen verdient. Mit unserem Lehrlingspaket, das fix und fertig auf dem Tisch liegt, sorgen wir für Karriere mit Lehre und echte Chancen für junge Menschen“, betonte Köchl gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Köchl erinnerte an die zahlreichen Verschlechterungen, die die Regierung Kurz I den Lehrlingen gebracht hat und die den jungen Menschen das Leben schwer machen: „Wenn man Lehrlingen die 60-Stunden-Woche aufzwingt, die Ausbildungshilfe und damit Mittel für die überbetriebliche Lehre kürzt und die Ruhezeiten im Gastgewerbe zusammenstreicht, ist das das glatte Gegenteil von einer Aufwertung der Lehre“, so der SPÖ-Lehrlingssprecher.

Für die SPÖ sei klar, dass es rasch wirksame Maßnahmen braucht, die die Lehre für Auszubildende und Betriebe tatsächlich attraktiver machen. „Wir fordern daher gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung. Jeder Lehrling soll ab dem 1. Lehrjahr ein höheres Einkommen bekommen, nämlich mindestens 850 Euro“, sagte Köchl. Im SPÖ-Lehrlingspaket finden sich außerdem weitere Verbesserungen wie ein Rechtsanspruch auf eine Lehrabschlussprüfung innerhalb von einem Monat, die kostenlose Meister-Prüfung, die Ausnahme von Lehrlingen von der 60-Stunden-Woche sowie die Unterstützung für kleine Ausbildungsbetriebe durch Erhöhung der betrieblichen Lehrstellenförderung um 10 Mio. Euro, unterstrich Köchl zentrale Forderungen der SPÖ. (Schluss) mb/bj

