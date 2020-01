Nehammer: "Stehe zu hundert Prozent hinter den Polizistinnen und Polizisten"

102 neue Polizistinnen und Polizisten sowie 115 neue Polizeischülerinnen und -schüler – Angelobungs- und Ausmusterungsfeier in St. Pölten

Wien (OTS) - 77 Polizistinnen und Polizisten (15 Frauen und 62 Männer) feierten am 22. Jänner 2020 in St. Pölten den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Zusätzlich schlossen 25 Bedienstete (15 Frauen und zehn Männer) ihre Ausbildung zum Grenzpolizeiassistenten bzw. zur Grenzpolizeiassistentin ab. Zeitgleich wurden 115 neue Polizeischülerinnen und -schüler (39 Frauen und 76 Männer) angelobt. "Ich freue mich sehr, dass ich heute so vielen Polizistinnen und Polizisten zum Abschluss ihrer Grundausbildung gratulieren darf", sagte Innenminister Karl Nehammer beim feierlichen Lehrgangsabschluss in St. Pölten. "Außerdem freut es mich, dass ich 115 Frauen und Männer im Kreis der großen Polizei-Familie willkommen heißen kann. Eines möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben: Ich sehe meine Aufgabe als Innenminister als solche, zu hundert Prozent hinter Ihnen zu stehen."

Sicherheit sei eines der wertvollsten Güter jeder Gesellschaft, sagte Nehammer. „Und genau deswegen setze ich mich für mehr Polizistinnen und Polizisten sowie für mehr Ausbildungsplätze ein.“ Die Personaloffensive der Bundesregierung sehe 4.300 zusätzliche Planstellen für die Polizei vor, ergänzte der Innenminister. „Dadurch können wir in Zukunft den Herausforderungen im Bereich neuer Kriminalitätsphänomene und der illegalen Migration auf Augenhöhe begegnen.“ Niederösterreich sei nicht zuletzt durch seine Größe ein Land mit vielen Herausforderungen und Besonderheiten, betonte Nehammer. „Es ist mir deshalb besonders wichtig, maßgeschneiderte Lösungen in Fragen der Sicherheit für und vor allem mit den Menschen zu erarbeiten.“

Der Innenminister sagte, dass es wichtig sei, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf zu finden. „Die starken Bewerberzahlen von 2019 zeigen, dass es in die richtige Richtung geht.“

Die neu angelobten Polizeibediensteten kommen von den Bildungszentren (BZS) Traiskirchen und Ybbs, die Teil der Sicherheitsakademie des Innenministeriums sind. Bei der Ausbildung der Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten wurden sie vom BZS Eisenstadt unterstützt. Im BZS Traiskirchen werden derzeit in zwölf Lehrgängen 321 Aspirantinnen und Aspiranten ausgebildet, im BZS Ybbs zehn Lehrgänge mit 262 Aspirantinnen und Aspiranten. Insgesamt gibt es in Österreich elf Bildungszentren.

"Fakt ist, dass die Ausbildung der Polizei in Österreich auf sehr hohem Niveau ist. Mein Dank gilt deshalb auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bildungszentren der Sicherheitsakademie", sagte der Innenminister. "Sie tragen maßgeblich zum hohen Sicherheitsniveau in Österreich bei. Dank Ihren hohen Standards haben wir Polizistinnen und Polizisten auf der Straße, auf die wir stolz sein können."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at