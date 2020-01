Yildirim: „Kein Ausverkauf unseres Landes zugunsten von Kurz-Förderern“

SP-Justizsprecherin fordert Aufklärung um angeblich geplanten Verkauf einer Eigenjagd der Bundesforste in Tirol an René Benko

Wien (OTS/SK) - Der Bericht von Journalist Markus Wilhelm „Der Herr Benko möchte 3000 ha Tirol kaufen“

(http://www.dietiwag.org/index.php?id=5940), lässt bei

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim die Alarmglocken schrillen. „Ein Ausverkauf unseres Landes zugunsten von Freunden bzw. Förderern von Bundeskanzler Kurz ist völlig inakzeptabel“, sagt die Tiroler Nationalrätin. Sie fordert daher in einer parlamentarischen Anfrage Aufklärung von der zuständigen ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger. ****

Beim beschriebenen Deal geht es um 30 Mio. Quadratmeter im Naturpark Karwendel im Gleirschtal bei Scharnitz, eine Eigenjagd der Österreichischen Bundesforste AG, die René Benko derzeit gepachtet hat. Im Bericht werden 50 Cent pro Quadratmeter als potentieller Verkaufspreis geschätzt. „Die Österreichischen Bundesforste sind Eigentum der Republik und damit der Österreicherinnen und Österreicher. Einen Verkauf dieser Eigenjagden an Privatpersonen lehne ich ab, auch wenn Ersatzflächen dafür angeboten werden sollten. Stimmen die Vorgänge im Bericht, ist das bezeichnend für das System-ÖVP und die vorherrschende Freunderlwirtschaft“, so Yildirim.

Gespannt ist Yildirim, welche Antworten die Ministerin liefern wird. Schon in der vergangenen Legislaturperiode ist diese nämlich nicht als besonders auskunftsfreudig aufgefallen. Speziell wenn es um die Bundesforste geht. „Ich erinnere an den Verkauf eines Wohnhauses in Innsbruck, das zum Billighotel umgebaut werden sollte.“

Aufklärungsbedarf sieht Yildirim des Weiteren auf Landesebene. Zum Beispiel hinsichtlich der Einhaltung des Jagdgesetzes, aber auch bei Hubschrauberflügen ins Naturschutzgebiet.

Die Anfrage finden Sie im Anhang bzw. in Kürze hier:

https://tinyurl.com/uqakdet

(Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at