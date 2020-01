JVP-Kaufmann: Ministerrat stellt Weichen für qualitativ hochwertige Lehre

Wien (OTS) - „Die heute von Bundesministerin Margarete Schramböck präsentierte Lehrberufsoffensive zeigt ganz deutlich: die Lehre ist eine der Top-Prioritäten der Bundesregierung“, so Martina Kaufmann, ÖVP-Bereichssprecherin für Berufsausbildung und Lehre im Nationalrat.

„Mit dem heute vorgestellten Lehrlingspaket wird eine Verbesserung der Lehre sichergestellt. Beginnend bei der regelmäßigen Evaluierung und Überarbeitung von Lehrberufsbildern, über eine generelle Aufwertung des Images durch zeitgemäße Formulierungen, bis hin zu einer Attraktivierung des Meisters“, zeigt sich Kaufmann überzeugt.

Die Lehre sei für Österreich ein internationales Aushängeschild, ein Spiegel der österreichischen Handwerkskunst, ein starkes Zeichen für die Perfektion der Dienstleistungen und ein besonderer Teil der nationalen Identität. „Wo heute ein Lehrling ausgebildet wird, da entsteht Qualität für Generationen und da wird Wissen über Jahrzehnte weitergegeben. Jeder Lehrling ist ein Fackelträger des Wissens für seine Zunft und ein Staffelläufer für den Wirtschaftsstandort“, so Kaufmann.

Mit den heute vorgestellten Reformen gehe man einen weiteren wichtigen Schritt hin zur echten Wahlfreiheit zwischen beruflicher und schulischer Ausbildung. „Die Auszeichnung, dass der Meister zukünftig ein eintragungsfähiger Titel für offizielle Dokumente werden soll, ist besonders für Österreich wichtig. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung und zeigt, dass der Meister die höchste Weihe der beruflichen Ausbildung ist“, ist sich Kaufmann sicher.

„Die Lehre zu stärken, heißt eine Leidenschaft für den Beruf zu entfachen und die Talente der jungen Erwachsenen gezielt zu fördern. Mit einer Modernisierung der „Dualen Ausbildung“ stärken wir nicht nur den Standort – jede Unternehmerin und jeder Unternehmer gibt diesen jungen Menschen am Beginn ihrer beruflichen Karriere einen Werkzeugkoffer in die Hand, den sie dann im Laufe der Ausbildung gemeinsam mit Fähigkeiten und Fertigkeiten anfüllen, um sie in eine eigenständige und selbstbestimmte Zukunft zu führen. Die Lehrlinge von heute werden zu den Besten der Besten von morgen zählen und voller Selbstbewusstsein dazu stehen“, so Kaufmann abschließend.

