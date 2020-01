Das "DesignFest by COUCH" feierte Premiere auf der imm cologne mit voller Halle (FOTO)

Hamburg (ots) - Die erste Station des neuen Lifestyle-Festivals DesignFest by COUCH war ein großer Erfolg für Aussteller, Besucher und die Veranstalter in Köln. Rund 180 junge nationale und internationale Lieblingsmarken aus Interior, Fashion, Beauty und Food haben auf der imm cologne in Halle 2.1 den größten Concept-Store mit Festivalcharakter für angesagte Produkte entstehen lassen. In der Workshop-Area konnten die Besucher nicht nur zuschauen, sondern ihre Kreativität beim Binden von Trockenblumen, Handlettering oder bei der Herstellung eines Lippenbalsams selbst unter Beweis stellen.

Das DesignFest ist ein Gemeinschaftsprojekt der internationalen Designmesse blickfang und dem Magazin COUCH aus dem Verlagshaus Gruner+Jahr. Das monatliche Living-, Fashion- und Beauty-Magazin begleitet das DesignFest redaktionell und ruft die über 75.000 Mitglieder seiner COUCHStyle-Community und die über 100.000 Instagram-Follower auf, beim DesignFest dabei zu sein. Außerdem war COUCH mit der eigenen Möbel- und Accessoires-Kollektion, den "COUCH Lieblingsstücken", auf dem DesignFest vertreten. Die gemütlichen Sitzbereiche luden die Gäste zum Verweilen ein.

Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Unsere Premiere auf der imm cologne war ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr über den Besucheransturm und die unglaublich zahlreiche positive Resonanz. Die Besucher*innen waren mit Herz und Leidenschaft dabei. Die Idee, unsere COUCHstyle-Community und andere Design-Interessierte zusammenzubringen und gemeinsam die Themen Design, Kreativität und Lifestyle zu feiern, ist voll aufgegangen - es waren drei inspirierende Tage voller Spaß und spannender Eindrücke."

"Das Leben ist ein Fest! Wir feiern auf dem DesignFest gutes Design, Kreativität und den individuellen Lifestyle. Dass wir damit am Puls der Zeit liegen, zeigte sich auch daran, dass einige Aussteller am Freitagabend noch schnell weitere Produkte organisieren mussten, weil sie vor Ort bereits ausverkauft waren", freut sich Jennifer Reaves, CEO des Festivals und der Designmesse blickfang. "Unser Ziel, den perfekten Tag für die besten Freundinnen oder Töchter und Mütter zu organisieren, haben wir erreicht. Die ersten Besucher*innen haben von uns exklusive Goodie-Bags bekommen. Und viele der Trägerinnen haben wir den ganzen Tag auf dem DesignFest gesehen - beim Anprobieren von neuen Lieblingsteilen, beim Mitmachen in der Workshop-Area, beim Lunchen von Hummus oder Poke-Bowl oder abends bei einem Sekt oder Gin mit Live-Musik in der COUCH-Lounge."

Als DesignFest-Patin war Holly Becker mit ihrem Magazin HOLLY und einer eigenen Trendzone auf dem Designfest vertreten. Dort gab es Hollys zehn Lieblingslabels zu sehen, wie die wunderschönen Wohnaccessoires und -Textilien von oyoyo, die upcycled Glasprodukte von SameSame, die individuellen und flexiblen Wanddekorationen von ixxi oder zauberhaften Blumenarrangements der Floristik und Stylistin Jutta Nowak. Weitere Bloggerinnen der COUCHstyle-Community wie Jana Huhn (@vonkopfbisfuss_), Sabrina Daniels (@sabrina_in_love_with_food), Miriam Jacks (@miriam_jacks) präsentierten ihre Lieblingsbrands, gaben Workshops und standen wie auch HOLLY ihren Fans und Followern Rede und Antwort beim Meet & Greet.

Das DesignFest geht in die nächste Runde und gastiert am 4. und 5. April in Berlin (Arena Berlin) und vom 17. bis 19. April in Stuttgart (Messegelände Stuttgart). Weitere Infos gibt es unter designfest.info.

Honorarfreies Bildmaterial finden Sie zum Download unter: https://bit.ly/2stAAmC Passwort: designfest

Rückfragen & Kontakt:

COUCH

PR / Kommunikation

Andrea Kramer

Gruner + Jahr GmbH

Telefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847

E-Mail: kramer.andrea @ guj.de

www.couchstyle.de

#designfest

#couchstyle

#couchlieblingsstücke

#hollymag



DESIGNFEST by COUCH

PR

Carmen Fischer

blickfang GmbH

Telefon: +49 (0) 711 / 990 93 30

E-Mail: carmen @ designfest.info

www.designfest.info