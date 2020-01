„ergo arte“ zeigt Komödie „Kunst“ im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „ergo arte“ ist am Montag, 27. Jänner, zu Gast im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) und führt im dortigen Festsaal ab 19.00 Uhr eine Komödie von Yasmina Reza mit dem Titel „Kunst“ auf. Der Eintritt ist frei. Es spielen die Mimen Peter Pausz, Max Mayerhofer sowie David Czifer und Ursula Leitner führt Regie. Zur Handlung: 3 gute Freunde geraten wegen einem weißen Bild in Streit und es droht ein Abbruch der langjährigen Beziehungen. Ein humoriger Abend voller Sprachwitz im Zeichen von Liebe und Freundschaft steht den Zuschauerinnen und Zuschauern ins Haus. Geboten wird vergnügliche Theater-Unterhaltung, die auch nachdenklich macht. Mehr Infos via E-Mail: info@ergoarte.com.

Von Konzerten, Lesungen und Theaterspiel bis zu Ausstellungen wartet die ehrenamtliche Historiker-Truppe des Bezirksmuseums Josefstadt mit einem bunten Veranstaltungskalender auf. Nähere Auskünfte gibt Museumsleiterin Maria Ettl unter der Rufnummer 403 64 15. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse