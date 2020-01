„Eco“ über die Zukunftsfitness der Bahn, Digitalsteuer und Pflegenotstand – Schweizer Modell als Vorbild

Am 23. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2

„Eco" am Donnerstag, dem 23. Jänner 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Volle Fahrt voraus: Wie zukunftsfit ist unsere Bahn?

In 14 Stunden von Wien nach Brüssel: Die ÖBB haben diese Woche ihr Nachtzug-Angebot erweitert. Doch nicht nur im Fernverkehr tut sich einiges. Geht es nach der neuen Regierung, dann soll das Angebot auf der Schiene österreichweit massiv ausgebaut werden. Die ÖBB freuen sich über den Rückenwind aus der Politik. Gleichzeitig ist aber noch nicht klar, wie die ÖBB und andere Bahnanbieter mit den steigenden Fahrgastzahlen mithalten sollen. Denn auch dafür braucht es neue Züge. Bericht: Lisa Lind, Hans Hrabal.

Geld von Internet-Konzernen: Was die Digitalsteuer bringt

Seit Jahresbeginn müssen Google, Facebook und Co. fünf Prozent ihrer Werbeumsätze in Österreich an den Finanzminister abliefern. Hinzu kommen neue Einfuhrbestimmungen für Online-Händler. Vermittlungsplattformen wie Airbnb müssen dem Finanzamt Vermieter/innen melden, bei denen Verdacht auf Steuerhinterziehung besteht. Was nach viel klingt, bringt in Wirklichkeit aber eher nur gefühlte Gerechtigkeit und Ärger mit Donald Trump. Bericht: Emanuel Liedl.

Pflegenotstand: Schweizer Modell als Vorbild

Österreich braucht mehr Pflegepersonal. Bis zum Jahr 2030 sollen 75.000 Stellen zusätzlich geschaffen werden. Woher die Fachkräfte kommen sollen ist fraglich. Eine Ausbildung kann erst im Alter von 17 Jahren begonnen werden, weil Jugendliche vorher nicht eigenständig mit pflegebedürftigen Menschen arbeiten dürfen. In der Schweiz ist die Lehre für Pflegeberufe bereits gesetzlich geregelt und bei den Jugendlichen sehr beliebt. Wäre das auch in Österreich möglich? Bericht: Werner Jambor.

