Erfolgreiche Wiederbelebung eines Säuglings

Vorfallszeit: 14.1.2020, 02:20 Uhr, Vorfallsort: 20., Kampstraße

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Pappenheimgasse ist es gelungen einen 9 Monate alten Säugling (weiblich) wiederzubeleben. Das Mädchen dürfte zuvor in ihrem Gitterbett liegend einen Atem-/Kreislaufstillstand erlitten haben. Die Beamten, die neben dem Rettungsdienst, wie in solchen Fällen üblich als First Responder zum Vorfallsort entsandt wurden, brachten das Baby in die stabile Seitenlage und führten eine, für Kleinkinder vorgesehene, Herzdruckmassage durch. Kurze Zeit später nahmen die Beamten eine Atmung wahr. Der Säugling wurde anschließend mit der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht, welches es bereits wieder nach wenigen Tagen verlassen konnte.

