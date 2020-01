Mauthausen-Memorial-Forschungspreis 2020

Im September 2020 schüttet die KZ-Gedenkstätte Mauthausen zum zweiten Mal den Mauthausen-Memorial-Forschungspreis in der Höhe von 5.000 Euro aus.

Wien (OTS) - Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen will mit der Ausschüttung dieses Preises Forschungen zur Geschichte der nationalsozialistischen Lager in Österreich anregen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Förderung der Nachwuchsforschung gelegt. Mit den Mauthausen-Studien, der Schriftenreihe der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, besteht darüber hinaus eine Publikationsplattform, in der besonders förderungswürdige Arbeiten veröffentlicht werden können.

Mit dem Mauthausen-Memorial-Forschungspreis fördert die KZ-Gedenkstätte Mauthausen Forschungsarbeiten zu folgenden Themen:

Forschungen zur Geschichte des KZ Mauthausen, des Zweiglagers Gusen und aller Außenlager des KZ Mauthausen

Forschungen zur Geschichte der Außenlager des KZ Dachau auf heutigem österreichischem Staatsgebiet

Interdisziplinäre Forschungen zu allen NS-zeitlichen Typen von „Lagern“, die mit der Geschichte des KZ-Komplexes Mauthausen verbunden sind, wie zu Vernichtungslagern, „Arbeitserziehungslagern“, „Zwangsarbeiterlagern“, „Zwangsarbeitslagern für Juden“, Gestapo-Lagern, Polizeihaftlagern oder Kriegsgefangenenlagern

Forschungen zu Institutionen, die in Zusammenhang mit dem KZ Mauthausen standen, z.B. zur Geschichte des Strafvollzugs im Nationalsozialismus

Biografische und kollektivbiografische Untersuchungen zu Personen oder Personengruppen, die in Zusammenhang mit der Geschichte des KZ-Komplexes Mauthausen stehen, bspw. zu „Häftlingsgruppen“ der nationalsozialistischen Konzentrationslager

Forschungen zur Gedenkkultur und Nachgeschichte des KZ Mauthausen, Forschungen zu nationalen und internationalen Erinnerungsgemeinschaften, die im Bezug zum KZ Mauthausen und seiner Geschichte stehen

Manuskripte von Forschungsarbeiten zu den genannten Themen sollten möglichst unveröffentlicht sein bzw. darf die Veröffentlichung bei Einreichung nicht mehr als drei Jahre zurückliegen; die Einreichung von akademischen Qualifikationsarbeiten ist erwünscht. Die Manuskripte sind in elektronischer Form bis 30. Juni 2020 zusammen mit einem Lebenslauf und einem Abstract (max. 500 Wörter) an forschungspreis @ mauthausen-memorial.org zu senden. Einreichungen sind auf Deutsch und Englisch möglich; bei Manuskripten in anderen Sprachen, deren Einreichung ausdrücklich erwünscht ist, ist eine ausführliche Zusammenfassung von ca. 5.000 Wörtern beizulegen. Alle Einsendungen werden von einer Jury begutachtet. Die Preisverleihung erfolgt im September 2020.

