Bezirksmuseum 21: Musik-Märchen für Kinder am 25.1.

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „grossundklein“ veranstaltet am Samstag, 25. Jänner, in der Reihe „Klassik Cool!“ ein Konzert speziell für „Kleine Entdeckerinnen und Entdecker ab 2 Jahre“ und für deren Begleitpersonen. Im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) sorgt das „grossundklein“-Team mit einem musikalischen „Märchen aus Südamerika“ für Kurzweil. Beginn ist um 10.00 Uhr. Karten für dieses klingende „Interaktive Erlebnis“ kosten 9 Euro (Kinder) und 11 Euro (Erwachsene). Von romantischen klassischen Stücken bis zu flotten Jazz-Rhythmen spannt sich der Melodienbogen. An dem Vormittag wird mit Klavier, Violoncello und Schauspiel die Freude der Jugend an vielfältiger Musik geweckt. Der Titel des märchenhaften Programms lautet: „Der Bub, der einmal eine Nuss war“. Infos und Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96 (Verein „grossundklein“) bzw. E-Mail office@grossundklein.info.

Über sonstige kulturelle Aktivitäten im Museum im „Mautner Schlössl“ berichtet der ehrenamtlich tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Der Bezirkshistoriker ist außerdem via E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „grossundklein“: www.grossundklein.info/Veranstaltung/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

