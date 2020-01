Casa Guntramsdorf: „Pflegerin mit Herz 2019“

Tina Tschinkel-Pfeiffer (Casa Guntramsdorf) für herausragende Leistungen und Engagement im Pflege- und Betreuungsbereich in Kategorie „Pflege- & Betreuungsberufe“ ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Das zentrale Thema dieser Tage ist die Pflege älterer Menschen, welches auch die neue österreichische Bundesregierung ganz oben auf ihre Themen-Agenda gesetzt hat. In diesem Kontext sind es Lichtblicke wie Tina Tschinkel-Pfeiffer, die uns in den Pflege-Alltag positiv zurückholen.

„Mehr als 16 Jahre arbeite ich in der Pflege und ich sehe meinen Beruf als Berufung. Mein Arbeitsplatz ist meine zweite Familie. Gefühle, Humor und Herz stehen bei mir an erster Stelle. Das Schönste ist das Lächeln der Menschen, welches dann retour kommt. Gegenseitige Wertschätzung und Respekt von unseren BewohnerInnen sowie von meinen KollegInnen folgen knapp auf. Ich fühle mich bei der Casa Guntramsdorf sehr wohl, bin mit sehr viel Herz dabei und hoffe dies noch viele Jahre erleben zu dürfen“, so Tina Tschinkel-Pfeiffer.

Ganz Österreich sucht jährlich die besten „PflegerInnen mit Herz“ des Landes. Die Ziele dieser Initiative sind das öffentliche Bewusstsein für das Thema „Pflege“ in unserer Gesellschaft schärfen, das Berufsbild der PflegerIn in der Öffentlichkeit zu stärken und eine breite Aufmerksamkeit für Pflege-Themen zu schaffen. Zu den prominenten Partnern der Kampagne zählen die Wirtschaftskammern Österreichs, die Bundesarbeitskammer und die Erste Bank und Sparkassen.

„Wir sind sehr stolz und dankbar, eine so herausragende MitarbeiterIn in unseren Reihen der Casa zu haben. PflegerInnen leisten tagtäglich eine enorm fordernde Arbeit für die Zivilgesellschaft und dafür gebührt ihnen größter Respekt und Dankbarkeit“, sagt der Geschäftsführer der Casa Gruppe, Matthias Steinklammer, mit großer Freude über diesen Titel. Joachim Gölles, Haus- und Pflegedienstleiter der Casa Guntramsdorf, ergänzt: „Eine solche Auszeichnung macht auch den Chef sehr stolz und es ist jeden Tag wunderschön, mit solchen MitarbeiterInnen zusammen zu arbeiten.“

Casa Leben im Alter



Die Casa Leben im Alter gGmbH wurde 2003 von der Caritas der Erzdiözese Wien und der Stiftung Liebenau als gemeinnützige GmbH gegründet. Derzeit führt sie acht Pflegewohnhäuser in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Slowakei und betreibt das Caritas Haus Baden. Zwei Casa Kindergärten im Sonnwendviertel und in Oberlaa verbinden Generationen. Mit Casa Wohnen wurde 2019 ein neues Geschäftsfeld „Wohnungen für Menschen 60+“ mit Service und Betreuung ins Leben gerufen. Seit Februar 2019 ist Matthias Steinklammer Geschäftsführer der Casa Gruppe.

