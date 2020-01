Zertifikatslehrgang "Digitale Kommunikation und Führung" startet im Frühjahr 2020 an der FH Salzburg

Puch (OTS) - Die digitale Revolution reicht in der Zwischenzeit weit in die Gesellschaft und zwingt die Wirtschaft, schnell und kompetent zu reagieren. Speziell im Bereich der Kommunikation und Führung entstehen neue Herausforderungen im digitalen Bereich. Um diese Bedarfslücke an digitalen KommunikationsexpertInnen auf Führungsebene zu schließen, bietet die FH Salzburg in kooperativer Zusammenarbeit mit dem IfM – Institut für Management den zweisemestrigen berufsbegleitenden Lehrgang »Digitale Kommunikation und Führung« an.

Leadership-Fähigkeiten für die digitale Transformation

Das Ziel des Lehrgangs ist die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten in den folgenden Bereichen: Stärkung und Ausbau der eigenen Führungsqualitäten, insbesondere sozialer und kommunikativer Kompetenzen; Der Aufbau von Leadership-Fähigkeiten für die digitale Transformation bzw. die Kompetenzentwicklung im Bereich der Digitalisierung; Dazu gehört auch der Umgang mit neuen Technologien und die Planung und Steuerung von Digitalisierungs- und Innovationsprozessen und neuen Geschäftsmodellen; Planung und Umsetzung von Change Management-Prozessen.

Lehrgang für Führungskräfte

Der Lehrgang spricht speziell Führungskräfte oder Personen an, die eine Führungsposition in einem Unternehmen anstreben und Wissen im Bereich der digitalen Kommunikation erwerben oder ausbauen wollen.

Karrierechancen von digitalen KommunikationsexpertInnen

Die Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs sind ExpertInnen im Bereich der digitalen Kommunikation, z. B. Chief Digital Officer oder Chief Innovation Officer. Sie können sowohl in Klein- und Mittelbetrieben tätig sein als auch in Großunternehmen. Sie beschäftigen sich mit der Gestaltung der Personalführung in Zeiten der digitalen Transformation. Sie können digitale Führungskonzepte erstellen und diese auf Führungsebene umsetzen. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Kompetenzerwerb in diesem Bereich ein Schlüsselfaktor für Führungskräfte der Zukunft sein wird. Starke Nachfrage besteht in den Kernbranchen Information und Consulting, Handel, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Industrie, Banken und Versicherungen und IT-Branchen.

Der Lehrveranstaltungen finden an der FH Salzburg im Schloss Urstein und am IfM – Institut für Management im Schloss Leopoldskron statt.



Anmeldung über die Website der FH Salzburg

Die FH Salzburg bietet ihren 3.000 Studierenden in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften eine akademische Top-Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Mit dem Fokus auf Innovation in Forschung und Lehre sowie der internationalen Orientierung wird die FH Salzburg zur Initiatorin zukunftsfähiger Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft; insbesondere in den dynamischen Themenfeldern Technik, Gesundheit und Medien. Mehr auf www.fh-salzburg.ac.at

