Logitravel wählt RateGain für unvergessliche Urlaube zu bestmöglichen Preisen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - RateGain Technologies, führender SaaS-Akteur der Reisebranche und des Gastgewerbe, meldete heute, dass Logitravel, eine europaweite OTA mit Schwerpunkt Urlaubsreisen, die jährlich über fünf Millionen Menschen bei der Urlaubsplanung unterstützt, sich für RateGains PackageGainentschieden habe, ein Produkt zur Preisüberwachung der Konkurrenz (Competitive Price Intelligence) in Echtzeit, um auf dem Markt den entscheidenden Schritt voraus zu bleiben und das Wachstum des Unternehmens zwecks neuer Umsatzmöglichkeiten voranzutreiben.

Logitravel kann RateGains Produkt PackageGain, das mit intelligenter Preisgestaltung überzeugt, wirksam einsetzen, um in Echtzeit einen Überblick über Konkurrenztarife zu erstellen. Durch korrekte und intensive Marktbeobachtungen ist Logitravel nun dazu in der Lage, seine Preisstrategie schneller und akkurater zu optimieren, um Kunden das Urlaubspaket ihrer Wahl zum bestmöglichen Preis anbieten zu können.

Lluis Aguilo Moreno, Direktor des Bereiches Pauschalreisen bei Logitravel erklärte: "Wir bei Logitravel widmen uns mit Leidenschaft dem wirksamen Einsatz von Technologie, um unseren Kunden ein umfassendes Angebot an Reiseprodukten und Dienstleistungen zu bestmöglichen Preisen bieten zu können. RateGains Erfahrungswerte werden uns dabei unterstützen, unsere Führungsposition auf dem Markt beizubehalten und bieten uns die für die Beschleunigung unseres Umsatzwachstums erforderlichen Einblicke. Wir bei Logitravel sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft den Weg für eine bessere Zukunft bereiten wird."

Package Gain beruft sich auf KI, um die Anbieter von Pauschalreisen zur Preisbeobachtung zu befähigen, indem durch die Analyse von Hotels, Flügen sowie sämtlichen Inklusionen die Paketpreise der Konkurrenz verglichen werden. Auf diese Weise kann die Preisstrategie der Konkurrenz in Form akkurater Echtzeit-Daten realistisch dargestellt werden.

In Bezug auf die Partnerschaft bemerkte Apurva Chamaria, Chief Revenue Officer bei RateGain: "Logitravel beabsichtigt, Technologie auf eine Weise zu nutzen, die Pauschalreisen einfacher und erschwinglicher für ihre Kunden gestaltet. Die Tatsache, als strategischer Technologiepartner des Unternehmens ausgewählt worden zu sein, beweist die Führungsrolle, die Package Gain in Bezug auf wettbewerbsorientierte Preisvergleiche auf dem Pauschalreisenmarkt innehat. Package Gain wird Logitravel nicht nur bei schnelleren, akkurateren Preisüberwachungen zur Seite stehen, sondern zusätzlich an der Preisstrategie des Unternehmens feilen, um sie empfänglicher für wechselnde Marktbedingungen werden zu lassen."

Informationen zu Logitravel

Logitravel ist ein führendes Online-Reisebüro, das sich mit einem umfassenden Portfolio an Kreuzfahrten, Pauschalreisen, Touren, Reisen mit mehr als einem Ziel sowie Fly-&-Drive-Trips dem Verkauf von Urlauben widmet. Über Logitravel können Reisen 100 % online und mit sofortiger Bestätigung gebucht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.logitravel.co.uk/holidays/

Informationen zu RateGain

RateGain gilt als führender Anbieter von SaaS-Produkten, die Reiseunternehmen und Gastgewerbe zu täglich höheren Umsätzen verhelfen. RateGain bietet Produkte, die mit intelligenter Tarifgestaltung, kognitivem Revenue-Management, intelligenter E-Distribution sowie Markenbindung überzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rategain.com

