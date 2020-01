Dachsteinkönig NewPay: Selbstentwickeltes Entlohnungsmodell fördert Mitarbeiter in der Region

Fairpay, Transparenz und Förderung in der Region: Vorbild für eine neue Entlohnungskultur in der Hotellerie

Gosau, Dachstein Salzkammergut (OTS) - Am 1. Jänner des Jahres wurden im Gosauer Familux Resort die Segel für alle Mitarbeiter neu gesetzt: Mit Dachsteinkönig NewPay hat das 4* Superior Familienhotel einen Neustart in der Mitarbeiterentlohnung unternommen. Das selbst entwickelte Gehaltssystem steht für Transparenz, Gleichberechtigung und Kontinuität. Hoteldirektor Mario Pabst will Mitarbeiter motivieren, ihren Lebensmittelpunkt in der Region anzusiedeln und räumt dafür mit veralteten Branchenpraktiken auf.

Die Bausteine des neuen Dachsteinkönig NewPay Bezahlmodells präsentieren sich innovativ und wohldurchdacht: Jeder Mitarbeiter im Dachsteinkönig Familux-Resort erhält ab sofort in seiner Lohngruppe dasselbe Grundgehalt, welches durchgängig über dem Kollektiv liegt. Für jene, die ihre eigene Wohnung unterhalten gibt es einen Zuschlag von 200 Euro, weitere 100 Euro kommen als Treueprämie alle zwei Jahre dazu. Es gilt ein und dasselbe Prinzip, ausnahmslos vom Tellerwäscher bis zum Manager, klar und transparent nach skandinavischem Vorbild.

Wohnen in der Region belohnen

Zudem unterstützt das Hotel Mitarbeiter bei der Wohnungssuche, übernimmt bei Bedarf die Kaution, stellt einen Übersiedelungstransport sowie einen Haustechniker zur Verfügung. Durch diese Form der Entlohnung soll der Mitarbeiteranteil, der sich im Dachstein Salzkammergut fix niederlässt, deutlich gesteigert werden. Hoteldirektor Mario Pabst stellt in Aussicht, dass bis Ende 2021 zwei Drittel seiner Leute in der Nähe wohnen, leben und damit die Welterberegion dauerhaft stärken.

Mitarbeiter so wichtig wie der Gast

Mario Pabst hat selbst von der Pieke auf in der Küche und im Service gelernt und weiß: „Die gängige Praxis in der Branche führte oft zu Neid und Missgunst. Wir bezahlen mit dem NewPay Modell alle gleichberechtigt, unter Berücksichtigung ihrer Lebensumstände und des betrieblichen Erfolgs.“

Als gehobenes Hotel für luxuriösen Familienurlaub hatte das Dachsteinkönig Familux-Resort bei der Konzeptentwicklung u.a. den Wert kompetenter, langjähriger Mitarbeiter und die anhaltende Diskussion über fehlende Fachkräfte im Blick. „Wir wollen Vorbild für eine neue Entlohnungskultur sein. Wertschöpfung entsteht durch Wertschätzung, da muss man Mitarbeiter genauso wichtig nehmen wie den Gast“, kommentiert Geschäftsführer Florian Mayer.

Erst investieren, dann ernten

Dank ganzjähriger Auslastung, jährlich wachsender Umsätze und einer Warteliste für freiwerdende Stellen kann sich der Dachsteinkönig das mutige Innovationsprojekt leisten. Rund eine halbe Million Euro wird es kosten, bevor ab dem 3. Jahr der Erfolg geerntet werden kann. Befürchtungen, dass Mitarbeiter den Schritt missbilligen, oder nicht mittragen könnten, haben sich bislang nicht bewahrheitet: „Gemeinsam mit unserer Director of Talents and Culture, Anita Pabst, habe ich mehrere Monate an dem NewPay Konzept gefeilt, Befragungen gemacht, die MitarbeiterInnen offen informiert. Alle haben positiv reagiert und einige Ehemalige wollen jetzt sogar zurückkommen", freut sich Pabst über erste Erfolge.

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Jost, Marketing Manager Dachsteinkönig Familux-Resort

Tel. +43 (0) 6136 8888-515

eMail: s.jost @ familux.com