Neue Impulse für die langjährige Erfolgsgeschichte der conos gmbh

Wien (OTS) - Marcus Linford, MA MITHM wurde mit Jahresbeginn 2020 in den Kreis der Partner der conos gmbh aufgenommen. Bereits seit 2010 verstärkt der Tourismusexperte das Team der conos gmbh am Standort Wien, zuletzt als Senior Consultant. Sein Fachwissen erlangte er durch Ausbildungen am MCI Innsbruck, sowie Auslandsaufenthalte in Italien, den USA und Australien.

Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich des strategischen Destinations- und Organisationsmanagements, sowie der Erlebbarmachung von touristischen Angeboten und Dienstleistungen. Linford leitet innerhalb der conos gmbh den Bereich der Qualitäts-Checks und Mystery-Überprüfungen und ist zudem als Lektor für Tourismusmarketing an der FH Wien tätig.

„ Wir freuen uns über die Aufnahme von Hr. Linford als Partner in unsere Gesellschaft. Mit seinem Know-how und seiner praktischen Erfahrung trägt er dazu bei, den erfolgreichen Kurs der conos gmbh zu stärken und weiterzuentwickeln. “, so die Geschäftsführer der conos gmbh, Dr. Martin Schumacher, Mag. Arnold Oberacher und Martina Plonner. „Durch diesen Schritt wird die Kompetenzpalette der conos gmbh erneut verbreitert und die unternehmerische Zukunft bekommt mit neuen und jungen Impulsen eine weitere Dynamik. Damit bleibt die conos nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell am Puls der Zeit!“, sind sich die langjährigen (Gründungs-)Partner einig.

Die conos gmbh ist eine Strategie- und Managementberatung mit Fokus auf die Freizeit-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft. In über 20 Jahren Consulting wurden über 1.000 Tourismus-Kunden bzw. mit diesen befassten Institutionen durch das mittlerweile rd. 30-köpfige Team erfolgreich betreut und beraten.

