Freeridecontest lockt junge Rider ins Alpbachtal

Die Freeride Serie „Open Faces“ führt am 8. Februar junge Rider auf das Alpbachtaler Wiedersbergerhorn im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.

Alpbach (OTS) - Rasante Abfahrten durch das bis zu 45 Grad steile Tiefschnee-Terrain und actiongeladene Sprünge gibt es am 8. Februar im Alpbachtal zu sehen. Der "Open Faces Freeride Contest" lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche junge Rider auf das Wiedersbergerhorn, wo sie wichtige Qualifier-Punkte für die „Freeride World Tour“ sammeln. Der 1-Stern-"Freeride World Qualify" in Verbindung mit einem 2-Sterne-Juniors-Bewerb bietet beste Voraussetzungen für alle Contest-Einsteiger. Mit Start um 10 Uhr auf 2100 Metern kommt es darauf an, durch einen flüssigen Run und eine stylische Linie die Jury zu beeindrucken. Während Punkte vergeben werden, verfolgen die Zuseher das Geschehen in der Public Area nahe des Hornlift 2000. Von dort aus hat man beste Sicht auf das Terrain und genießt im Liegestuhl mit DJ-Sound, großer LED-Wand und heißen Getränken die Abfahrten. Alle die nicht dabei sein können verfolgen den Event via Livestream. Die Siegerehrung findet ab 15 Uhr in der Public Area statt.

Der Contest zählt zu einer Reihe an Freeride-Events, die unter dem Dach der "Freeride World Qualifier-Tour" (FWQ) in verschiedenen Skigebieten ausgetragen werden. Infos unter: www.alpbachtal.at/openfaces und www.open-faces.com

Freeride Contest "Open Faces" im Alpbachtal

Tourstopp des Freeride Contest im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Event mit coolen Fahrten, ausgelassener Stimmung, chilliger Musik und heißen Drinks! Am 8. Februar, Infos unter: www.alpbachtal.at/openfaces

Datum: 08.02.2020, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Alpbach, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Alpbachtal Seenland Tourismus, +43 5337 21200, info @ alpbachtal.at, www.alpbachtal.at, www.alpbachtal.at/openfaces