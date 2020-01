EANS-Kapitalmarktinformation: Raiffeisen Bank International AG / Rechtsänderung zu anderen Wertpapieren als Aktien § 139 BörseG

Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

ISIN XS1034950672

EUR 500.000.000 Nachrangige kündbare fest zu fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Februar 2025

Serie 56 unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issue of Notes der Raiffeisen Bank International AG

(die "Schuldverschreibungen")

Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung

Raiffeisen Bank International AG gibt hiermit bekannt, dass - gemäß § 6 (4) (Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) der Bedingungen, wie in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen datiert mit 19. Februar 2014 ausgeführt -die Schuldverschreibungen im derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 185.800.000 mit Wirkung zum Wahl-Rückzahlungstag (Call), dem 21. Februar 2020, zur Gänze zum Nennbetrag gekündigt werden.

