Design Days 2020: Weltmeister der Mentalmagie im Wolkenturm Grafenegg

Erleben Sie die einzige Open-Air-Show von Thommy Ten und Amélie van Tass

Wien/Niederösterreich (OTS) - die Besucher der Design Days Grafenegg erwartet 2020 eine große Premiere. Thommy Ten und Amélie van Tass, die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie, die Zweitplatzierten der weltgrößten Show „America`s Got Talent“ und Headliner der erfolgreichsten Zaubershow am Broadway, sorgen für Aufsehen – von New York bis Sydney – von Mexico City bis Singapur und von Las Vegas bis Österreich. International füllen sie Theater und heuer führen sie bei den Design Days in Grafenegg im Wolkenturm ihre einzige Open-Air-Show auf.

Die Design Days, die führende Designmesse in den Bereichen Wohnen, Garten und Lifestyle, ist aus Grafenegg nicht mehr wegzudenken und wird vom 15.-17. Mai wieder mit den neuesten Trends aufwarten. Ein Highlight dieses Jahr sind die niederösterreichischen Superstars Thommy Ten und Amélie van Tass, die die Messe zu einem Ganztagserlebnis für Groß und Klein machen. Während das Messegelände tagsüber zum Gustieren und Flanieren einlädt wird am Abend die neue Show „Zweifach verzaubert“ erstmals unter freiem Himmel sprichwörtlich über die Bühne gehen.

Design Days Grafenegg

Im Mai wird Grafenegg samt dem historischen Schloss, dem Schlosspark und der Reitschule wieder zu einem Schauplatz für Design. Die Design Days Grafenegg, mit über 200 nationalen und internationalen Marken, werden auch dieses Jahr zu dem „Place to be“ für alle Designliebhaber. Die bereits zum vierten Mal stattfindende Messe, wartet mit einer Fülle von Neuheiten auf, die garantiert jeden Besucher mit Liebe für Lifestyle, Design, Handwerkskunst und Architektur begeistern wird. „Von Jahr zu Jahr werden die Design Days mit noch größerer Leidenschaft als je zuvor ihrem Anspruch als einer der führenden Lifestylemessen gerecht. Wir freuen uns sehr auf die Highlights 2020 und auf die einzige unter freiem Himmel stattfindende Show von Thommy Ten und Amélie van Tass.“, erklären die Veranstalter Peter Syrch und Sabine Jäger.

Weltstars aus Niederösterreich

Magie, Show oder Wahrheit? Genau diese Frage wird sich das Publikum stellen. An welchem Ort sie auch auftreten, sorgen die beiden für ausverkaufte Häuser und ein restlos fasziniertes Publikum. Thommy Ten und Amélie van Tass verzaubern sprichwörtlich alle Zuschauer und werden deshalb gleich an zwei Tagen auftreten um mit ihrem Programm „Zweifach zauberhaft“ ihr Publikum in eine fabelhafte Welt voll magischer Illusionen und atemberaubender mentalmagischer Momente zu entführen.

Design Days 2020

Die Design Days 2020 finden vom 15. bis 17. Mai 2020 statt.

Fr. bis Sa. jeweils von 10 – 20 Uhr

So. von 10 – 18 Uhr



Die Show von Amélie van Tass und Thommy Ten findet Freitag und Samstag statt.

Datum: 15.05.2020, 19:00 - 23:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: https://www.design-days.at/infos-tickets/

Infos & Tickets Mit jedem Ticket erhalten Sie auch GRATIS Eintritt zur Messe Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Laura Olbrich, BA

AD Werbe Design Atelier GmbH

+43 664/4144622