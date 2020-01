Das große Interview mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen: Heute um 20:15 Uhr auf PULS 24

Um 20:15 Uhr interviewt Thomas Mohr Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Regierungsbildung und Klimapolitik. Danach spricht Alexandra Wachter mit Frauenministerin Susanne Raab.

Wien (OTS) - PULS 24 zeigt heute um 20:15 Uhr Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Gespräch mit News-Anchor Thomas Mohr.



Im großen Interview mit PULS 24 spricht Alexander Van der Bellen über seine Rolle während der Regierungsverhandlungen und wie er nach Ibiza seine Aufgabe als oberster Verfassungsschützer definierte. Er mahnt die Politik, dass sie noch schneller auf die Klimakatastrophe reagieren muss. Zudem fordert er eine verfassungskonforme Landesverteidigung. Van der Bellen deutet außerdem an, dass er eine zweiten Amtszeit derzeit nicht ausschließe.



Im Newsroom-Spezial spricht News-Anchor Alexandra Wachter anschließend mit Frauenministerin Susanne Raab.



Im Interview geht es einerseits um das Thema Integration, andererseits um die Frauenagenden und den Gewaltschutz. Das von Türkis-Blau beschlossene Gewaltschutzpaket stand massiv in der Kritik: Möchte Raab daran etwas reformieren und wie soll die Finanzierung konkret aussehen? Außerdem wird es auch darum gehen, wie die neue Ministerin die Begriffe Feminismus und Sexismus definiert und was sie tun möchte, um eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern in Österreich zu erreichen.



Das große Van der Bellen Interview, 20:15 Uhr auf PULS 24

Newsroom Spezial mit Susanne Raab, direkt danach auf PULS 24

