Beatrix Skias gründet Kommunikationsagentur

Wien (OTS) - Die Kommunikationsexpertin Mag. Beatrix Skias startet mit eigener Agentur ins neue Jahrzehnt. Unter dem Namen skias. strategy + relations vereint sie in ihrer Agentur das Beste aus über 20 Jahren Branchenerfahrung.

„Mit 24 Jahren Agenturerfahrung und meiner ungebrochenen Leidenschaft für das Beratungsgeschäft ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Kunden in meiner eigenen Agentur zu beraten“, zeigt sich Skias erfreut.

„Ich stamme aus einer Kärntner Unternehmerfamilie. Den Unternehmergeist trage ich in meiner DNA. Für mich war es daher immer nur eine Frage der Zeit, wann ich meine Ideen in einer eigenen Agentur umsetze“, so Skias weiter.

Aus der PR kommend, hat Beatrix Skias ihre Kompetenz in den vergangenen Jahren auf alle Bereiche der Kommunikation ausgeweitet. Damit deckt ihre Agentur ein breites Portfolio ab, das von Strategieberatung und Marken-Positionierung über Unternehmenskommunikation bis hin zu Social Relations reicht.

Die Agentur hat ihren Sitz im historischen Gebäude der ehemaligen Brotfabrik im 16. Bezirk. Dort bietet die Bürogemeinschaft mit Hannes Jagerhofer’s Acts Group vielseitige Kooperationsmöglichkeiten.

Beatrix Skias verfügt über ein umfassendes Branchenwissen, exzellente Expertise in allen Kommunikationsdisziplinen und ein breites Netzwerk aus Wirtschaft, Medien und Politik.

Zahlreiche namhafte nationale und internationale Kunden aus allen Branchen zählen zu ihren zufriedenen Kunden, für die sie in renommierten Agenturen Österreichs (u.a. 15 Jahre bei der Agentur Hochegger|Com und sieben Jahre bei Kobza Integra als Geschäftsführerin) tätig war.

Skias startet ihre Agentur mit einigen namhafte Unternehmen als Kunden, die auf ihre Kommunikationsexpertise setzen, darunter: die Nachhaltigkeitsplattform der Stein- und keramischen Industrie BAU!MASSIV!, der Spitzengastronom Plachutta und die Acts Group.

„Der positive Zuspruch meiner Kunden und das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen, bestärkt mich darin, mit der Selbständigkeit den richtigen Schritt gesetzt zu haben“, meint die Gründerin zuversichtlich.

Mehr Informationen zu den Leistungen der Agentur finden Sie unter www.skias.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Beatrix Skias; skias. strategy + relations;

mobil: +43 664/4342421; mail: beatrix @ skias.at

www.skias.at