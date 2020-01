Ludwig sieht „Wien-Bashing“ des Bundes beim Thema Arbeitsmarkt

Wien (OTS/RK) - „Irritiert“ hat sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig heute am Rande eines Mediengesprächs über die Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Ministerin Margarete Schramböck zum Thema Arbeitsmarkt gezeigt.

Ludwig sieht eine Fortsetzung des „Wien-Bashings“ der Bundesregierung. „Wir haben in Wien in den vergangenen 30 Monaten einen konsequenten Rückgang bei den Arbeitslosen-Zahlen gehabt.“ Im vergangenen Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen bundesweit um 5.842 Personen zurückgegangen, davon 5.481 in Wien. Somit ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit zu 94 Prozent auf Wien zurückzuführen, rechnete Ludwig vor.

Bundeskanzler Kurz und Ministerin Schramböck hatten bei einer Pressekonferenz gestern einen „strengeren Vollzug“ beim Arbeitslosengeld verlangt und die Arbeitslosen-Quote in Wien kritisiert. Arbeitssuchende Wienerinnen und Wiener sollten sich für freie Stellen im Westen des Landes bewerben.

