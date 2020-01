Primärversorgung – Kucher fordert raschen Ausbau nach schwarz-blauem Stillstand

Wien (OTS/SK) - „Der von SPÖ-GesundheitsministerInnen eingeschlagene Weg für den konsequenten Ausbau der Primärversorgung muss fortgesetzt werden. Die von Gesundheitsminister Anschober heute präsentierte Initiative ist prinzipiell zu begrüßen, kann aber nur ein erster Schritt sein, weitere müssen folgen“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zum finanziellen Anschub für Primärversorgungseinheiten durch EU-Gelder. Anschober stehe vor einem zeitlich drängenden Problemen, „denn unter Türkis-Blau hat sich darum niemand gekümmert. Hier wurde die ganze Energie in die Machtergreifung in den Krankenkassen gelegt, um kranke Menschen im Land hat sich die Kurz-Regierung nicht geschert“, so Kucher. Minister Anschober müsse alle Beteiligten an einen Tisch holen und Druck aufbauen. „Der freie Markt wird das nicht regeln, denn Gesundheitsversorgung ist kein freier Markt“, so Kucher. ****

Trotz einer im internationalen Vergleich hohen Ärztedichte haben wir in Österreich ein Verteilungsproblem. Städte und Gemeinden müssen Kassenordinationen immer und immer wieder ausschreiben und finden trotzdem keinen Hausarzt, während Menschen auf Facharzttermine monatelang und in überfüllten Ordinationen stundenlang warten müssen. „Hier ist es notwendig, noch an mehreren Schrauben zu drehen, etwa mit der Erhöhung der Praxisausbildung im Medizinstudium, durch weitere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Arztbereich und durch das Forcieren der Zusammenarbeitsformen zwischen ÄrztInnen und anderen Gesundheitsberufen“, so Kucher. (Schluss) up/sl/mp

