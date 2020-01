ORF III am Mittwoch: „Das unbekannte Kitzbühel“ und „Arlberg – Der weiße Rausch“

Außerdem: Viermal „Quantensprung – Die Doku“ über Lawinenkatastrophen, Live-Übertragung von Ministerrats-Pressefoyer und Nationalratssitzung

Wien (OTS) - Anlässlich der Hahnenkamm-Rennwoche zeigt ORF III Kultur und Information am Mittwoch, dem 22. Jänner 2020, weitere sechs Dokumentationen. Im Mittelpunkt stehen zunächst „Das unbekannte Kitzbühel“ (20.15 Uhr) und „Arlberg – Der weiße Rausch“ (21.05 Uhr), danach präsentiert „Quantensprung – Die Doku“ vier Produktionen über Lawinen(katastrophen).

Der Tag startet jedoch zunächst politisch mit den Übertragungen des „Pressefoyer nach dem Ministerrat“ (8.30 Uhr) in „ORF III AKTUELL“ sowie der ersten „Nationalratssitzung“ (10.00 Uhr) nach der Regierungserklärung in „Politik live“. Auf der Tagesordnung stehen neben einem Bericht der Behindertenanwaltschaft diverse Oppositionsanträge. Dabei geht es u. a. um die neue Sozialhilfe, die Anerkennung der häuslichen Pflege, das Rauchverbot in der Gastronomie, die sechste Urlaubswoche und den Umgang des Parlaments mit Bürgeranliegen. Die Sitzung beginnt mit einer Aktuellen Stunde initiiert von der FPÖ zum Thema „totalitäre Tendenzen an Schulen und Universitäten“. Danach geht es in der Aktuellen Europastunde auf Verlangen der SPÖ um die faire Besteuerung von „Online-Giganten“.

Details zum Hauptabend:

„Heimat Österreich“ beleuchtet mit der ORF-III-Eigenproduktion von Wolfgang Niedermair „Das unbekannte Kitzbühel“ (20.15 Uhr). Der Skisport, der Massentourismus und das Geld haben das Wesen dieses ursprünglich unbekannten Ortes zutiefst verändert. Und doch gibt es noch jenes unberührte Kitzbühel, das dem alten näher ist als dem neuen: bäuerliche Familienbetriebe, alpine Landwirtschaft, einfaches und bodenständiges Leben im Einklang mit dem Lauf der Natur.

In „Land der Berge“ steht anschließend „Arlberg – Der weiße Rausch“ (21.05 Uhr) im Mittelpunkt: In diesem einzigartigen Skigebiet wurden der weltweit erste Skiclub im Jahr 1901 gegründet und im Laufe der Jahrzehnte Skistile wie das Wedeln oder der Jetschwung entwickelt. Der Film stellt den Arlberg, dessen Tourismus und Bevölkerung vor.

In vier Ausgaben widmet sich „Quantensprung – Die Doku“ ab 21.55 Uhr dem Thema Lawinen und Katastrophen. Den Anfang macht der Film „Lawinen im Zeichen des Klimawandels“ (21.55 Uhr) von Anna Pflüger und Jennifer Gesslein. Ob beim Skifahren oder beim Schneeschuhwandern – etwa 100 Menschen lassen jedes Jahr in den Alpen bei Lawinenunglücken ihr Leben. Die Schneemassen zu stoppen ist unmöglich, die Vorhersage von Lawinen nach wie vor sehr schwierig. Im weltgrößten Lawinenforschungszentrum, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Davos in der Schweiz, werden die Ursachen von Lawinen und der Einfluss des Klimawandels auf ihre Entstehung erforscht. Die Doku begleitet ein Jahr lang Wissenschafter/innen, die sich der weißen Naturgewalt verschrieben haben.

Weiter geht es mit „Tragödien im Schnee – Die größte Lawinenkatastrophe der Alpen“ (22.50 Uhr) von Gerhard Jelinek und Sabine Zink. Im Jänner 1954 vernichteten insgesamt 13 Lawinen das Dorf Blons im Großen Walsertal. Mehr als 50 Menschen starben unter den Schneemassen. Überlebende der Katastrophe erzählen über das Leben und Sterben damals, wie Warnungen ignoriert, Gefahren missachtet und das Leid überwunden wurde.

Um 23.45 Uhr folgt „Galtür – Die Chronik einer Katastrophe“ über die „Jahrhundertlawine“ im Tiroler Bergdorf im Jahr 1999. Mehr als 300.000 Tonnen Schnee begruben Teile des beliebten Wintersportortes Galtür. 31 Menschen starben, und das, obwohl die Gemeinde als lawinensicher galt. Die Doku von Claudia Ernstreiter, Gerhard Jelinek und Peter Liska rekapituliert die Ereignisse.

Schließlicht thematisiert der Film „Kaprun – Inferno im Gletschertunnel“ (0.40 Uhr) von Karo Wolm den verhängnisvollen Brand im Tunnel der Gletscherbahn Kaprun, der am 11. November 2000 insgesamt 155 Menschenleben kostete.

