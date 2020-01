Buch-Präsentation „Letzte Orte“ im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) wird am Mittwoch, 22. Jänner, die Publikation „Letzte Orte“ vorgestellt, die das Themenfeld „Die Wiener Sammellager und die Deportationen 1941/42“ behandelt. Die Zusammenkunft fängt um 17.30 Uhr in den Museumsräumen an. Nach der Begrüßung des Publikums führen die Herausgeber Dieter J. Hecht, Michaela Raggam-Blesch und Heidemarie Uhl durch die Ausstellung „Letzte Orte vor der Deportation“, die gerade im Amtshaus Leopoldstadt in der Karmelitergasse läuft. Um 18.30 Uhr versammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Führung wieder im Museum und werden durch das Herausgeber-Trio über das im September im Verlagshaus „Mandelbaum“ veröffentlichte Buch informiert. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 4000/02 127 (Georg Friedler, Museumsleitung) und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Die Leserinnen und Leser des Druckwerks „Letzte Orte“ erhalten einen detaillierten Überblick über die Deportationen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie über die Sammellager in der entsetzlichen NS-Zeit. Amtliche Schriften, Fotos, Korrespondenzen, Tagebücher sowie Rückschauen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und andere Unterlagen beleuchten die einstigen erschreckenden Geschehnisse. „Wien Kultur“ hat dieses Buch-Projekt gefördert. Der Band „Letzte Orte“ umfasst 264 Seiten, enthält zahlreiche Abbildungen und kostet 20 Euro (Verlag „Mandelbaum“, ISBN 978-385-476-592-9). Info: www.mandelbaumverlag.at/buch.php?id=896.

