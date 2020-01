VP-Währing: Erfolgreicher Grätzl-Bürgersalon im Cottage-Viertel zum Thema Verkehr

Spitzenkandidatin Kasia Greco: Neue und zukunftsorientierte Verkehrswege schaffen – Bürgerbefragung zu Gersthofer-Platzl gefordert

Wien (OTS) - Bei den regelmäßig in den Grätzln stattfindenden Bürgerstammtischen der neuen Volkspartei Währing war unter anderem der Verkehr im Cottage-Grätzl Thema. Gemeinsam mit den interessierten Währingerinnen und Währingern diskutierten ÖAMTC-Verkehrsexperte Nikolaus Authried und Kasia Greco, Spitzenkandidatin der Neuen Volkspartei Währing, über die wesentlichen verkehrstechnischen Themen im Bezirk.



„Ziel darf es nicht sein, die verschiedenen Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen, sondern sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, um eine konsensgetragene Lösung für alle Währingerinnen und Währinger zu finden“, so Greco, die in der Diskussion auf aktuelle Entwicklungen im Bezirk verwies. „Es braucht einen ideologiebefreiten und sachlichen Diskurs, um das Problem nachhaltig zu verbessern“, so Greco weiter. Bezirksvorsteherin Nossek würde gegenteilig handeln, das sei für den Bezirk und die Bewohnerinnen und Bewohner nicht tragbar.

Als konkretes Beispiel führte Greco den geplanten Umbau des Gersthofer-Platzls an. Die Finanzmittel für Nosseks Alleingang zur Umsetzung seien mehrheitlich nicht genehmigt worden. „Wir haben bereits im Frühjahr 2019 die Anforderungen an die Planung eingebracht, diese wurden von Frau Nossek bis dato nicht umgesetzt. Die Bezirksvorstehung hat unsere Ideen und die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger komplett ignoriert“, so Greco und weiter: „Wir wiederholen unsere Forderung nach einer Bürgerbefragung. Das ist echte Bürgereinbindung, wie sie die Währinger Bevölkerung verdient.“

Die Bürgersalons der neuen Volkspartei Währing finden alle 14 Tage in allen Grätzln Währings statt und stellen die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Fokus. Währing braucht eine attraktive Grätzlpolitik und einen aktiven und direkten Austausch zwischen Politik und der Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Kurt Weber

Klubobmann, Neue Volkspartei Währing

0664 3073613