Melodiöse „Highlights“ im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ist der Organisator des nächsten Musikabends im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“): Am Donnerstag, 23. Jänner, bestreiten 3 charmante Künstlerinnen das Programm „Highlights aus Oper, Operette und Musical“. Das abwechslungsreiche Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Einheitliche „Eintrittsspenden“ der Gäste werden erbeten (pro Person: 12 Euro). Mit stimmungsvollen melodischen Darbietungen möchten Aneta Todorova (Koloratursopran), Hristina Lazarova (Mezzosopran) und Mila Chervenivanova (Klavier) ihr Publikum begeistern. Informationen: Telefon 271 96 24. E-Mails an den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“ sind an folgende Adresse zu schicken: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Verantwortlich für die vielfältigen Kultur-Termine im Museum ist der ehrenamtlich arbeitende Leiter Ferdinand Lesmeister. Der Bezirkshistoriker ist unter der Rufnummer 0664/55 66 973 erreichbar. Auskünfte per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirk/floridsdorf/

