Holiday on Ice SHOWTIME: Liebeserklärung an das Entertainment on Ice

Nur noch eine Woche bis zur Österreich-Premiere in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Die spektakuläre Produktion Holiday on Ice SHOWTIME erzählt in der Wiener Stadthalle von Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 09. Februar 2020 aus der bewegten Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt. Das Publikum kann mitverfolgen, wenn die ersten EiskunstläuferInnen gecastet werden, geht mit auf Tournee rund um die Welt und begleitet die Crew durch ihre spektakuläre Erfolgsstory, mit allen Höhen und Tiefen. Neben den großen Auftritten geht es um starke Emotionen hinter den Kulissen sowie um die große Liebesgeschichte. „Holiday on Ice zählt jährlich zu den Highlights im Veranstaltungskalender der Wiener Stadthalle. Es macht immer wieder große Freude, die Begeisterung des Publikums am Premierenabend mitzuerleben“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Für Regie und Choreographie der mitreißenden Geschichte von Holiday on Ice SHOWTIME zeichnen Creative Director Kim Gavin in Zusammenarbeit mit Star-Choreograf und Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins sowie Produktdesignerin Misty Buckley verantwortlich. „Die Vorstellungen in Wien zählen immer zu den Highlights der Tour. Das Wiener Publikum ist enthusiastisch und kommt in großen Zahlen. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es eine Ehre, an diesem großartigen Veranstaltungsort aufzutreten“, betont Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice Productions.

Gastauftritt von Sarah Lombardi

Zum Beginn der Semesterferien gibt es ein besonderes Special: Sarah Lombardi und Panagiotis „Joti“ Polizoakis treten bei der Vorstellung am Samstag, 01. Februar um 19 Uhr als Gaststars auf: Das Paar läuft zu einer emotionalen, langsamen Ballade und zeigt außerdem eine temporeiche, impulsive Nummer.

Jetzt Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME sichern

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com.

Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien. Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

