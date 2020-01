Winterfestivals in der Schweiz

Festivals finden nur im Sommer statt? Weit gefehlt. In der Schweiz locken auch in der kalten Jahreszeit zahlreiche Events, die gute Laune versprühen.

Wien/Zürich (OTS) -

Das internationale Ballonfestival in Château d’Oex (Genferseegebiet), 25.01. – 02.02.2020

Das 1979 ins Leben gerufene Festival lockt an zwei Wochenenden rund 40.000 Besucher an. Vom 25. Januar bis 2. Februar 2020 begeistern erneut ausgefallene Formen und Farben, Flugshows und Modellballons. Der Mittwochnachmittag ist den Kindern gewidmet: Fesselballonfahrten, ein großer Snack und Animationen warten auf die kleinen Besucher.

Das Internationale Ballonfestival von Château-d’Oex zieht Ballonfahrer aus rund zwanzig Ländern an. Fast hundert Heißluftballons profitieren dann vom außergewöhnlichen winterlichen Alpenklima. Von hier ist auch der einheimische Ballonpionier Bertrand Piccard zu seiner Rekordfahrt rund um die Erde aufgebrochen – ohne Zwischenstopp. www.myswitzerland.com, www.festivaldeballons.ch

Ride on Music in Saanenmöser (Bern), 12.03. – 15.03.2020

Vom 12. bis 15. März 2020 findet bereits die achte Ausgabe des Ride on Music mit einer Reihe von Konzerten im Skigebiet Schönried-Saanenmöser statt. Die Besucher des Festivals können zwischen den Gratis-Konzerten am Berg die perfekt präparierten Pisten der Region genießen. Zum Après-Ski treten internationale Stars auf der Bühne im Festivalzelt direkt neben der Talstation Horneggli auf. DJ Acts runden das Angebot ab. Packages mit Übernachtung in der Jugendherberge, Skipass für zwei Tage und den Festivalpass mit Zugang zu allen Konzerten gibt es ab 169 Schweizer Franken (rund 155 Euro). www.myswitzerland.com, www.rideonmusicfestival.ch

Rock the Pistes Festival in Morgins (Wallis), 15.03. – 21.03.2020

Im nahe des Genfersees gelegenen Morgins sollten sich Schneesportler vom 15. bis 21. März 2020 ihre Ski abschnallen. Auf den Pisten des Skigebiets „Les Portes du Soleil“ findet dann zum zehnten Mal das Rock the Pistes Festival statt, auf eigens für dieses Event aufgebauten Bühnen. Am Abend wird das Festival in die Dörfer hinein verlängert, mit zahlreichen Après-Ski-Konzerten. Insgesamt gehen während der gesamten Dauer mehr als 35 Acts über die Bühnen. Für Besitzer eines Skipasses sind die Konzerte kostenlos. www.myswitzerland.com, www.rockthepistes.com

Cover Festival Davos (Graubünden), 26.03. – 29.03.2020

Die größten Rock-, Pop- und Reggae-Klassiker inmitten eingeschneiter Winterlandschaft – das ist das Cover Festival Davos. Es verbindet Schneesport auf perfekten Pisten am Morgen mit guter Musik am Nachmittag und Abend im Skigebiet bei der Parsennhütte, im Après-Ski-Modus beim Bolgen Plaza, abends im nostalgischen Montanasaal oder in der legendären Bolgenschanze. Die spektakulärsten Tribute Bands Europas bringen mit ihren einmaligen und perfekt inszenierten Shows die Hits in die Bündner Berge. Und das Beste: Mit Ausnahme der Dinner-Show sind alle Konzerte kostenlos! www.myswitzerland.com, www.coverfestival.ch

Zermatt unplugged (Wallis), 14.04. – 18.04.2020

Im April 2020 wird Zermatt jeweils zum Schauplatz eines besonderen Musikereignisses: Internationale Stars und vielversprechende Nachwuchskünstler treten im intimen Rahmen vor ihr Publikum. Große und kleine Bühnen, das „Taste Village“ und andere Begegnungsplattformen verwandeln Zermatt in ein einziges Unplugged-Klangerlebnis. Rock, Pop, Chanson und Hip-Hop: Das Line-up des 13. Zermatt Unplugged vom 14. bis 18. April 2020 ist facettenreich und hält auch die eine oder andere Überraschung bereit. Nun sind alle Haupt-Acts bestätigt: Dazu gehören unter anderem Rea Garvey und Richard Marx, Gérard Depardieu und Rainhard Fendrich. www.myswitzerland.com

Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Events bietet der Eventkalender von Schweiz Tourismus. www.myswitzerland.com

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz Tourismus

Urs Weber

Market Manager Österreich

+43 (0)1 513 26 40 11

urs.weber @ switzerland.com

MySwitzerland.com