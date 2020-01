Denta Beauté schenkt dir dein Lächeln zurück!

wien (OTS) - Ganz nach dem Motto schenke der Welt ein Lächeln und sie lächelt zurück, schenkt Denta Beauté einem Menschen der aufgrund seiner schlechten Zähne nicht mehr lächeln kann/will eine komplette Zahnsanierung Pro-bono. Die Verwandlung wird mit der Kamera begleitet und online ausgestrahlt, um aufzuklären und andere Menschen zu inspirieren ihr eigenes Zahnleid zu beenden.

Schlechte Zähne sind nicht immer nur ein Resultat von schlechter Pflege, sondern sie erzählen eine Geschichte und sind ein Stigma. Oft stehen Menschen mit verfallenen Zähnen am Rande der Gesellschaft, sie sind regelrecht gezeichnet, empfinden Scham und finden unter anderem auch deshalb keinen Weg mehr zurück in die Gesellschaft. Unsere Mission ist es das Zahnleid zu beenden!

"Wir wollen Menschen helfen ihr Leben zu verändern, Menschen die es sich nicht leisten können, oder die aus Angst und oder Scham seit Jahren nicht beim Zahnarzt waren. Wir holen die Menschen vor die Kamera und hören uns die Geschichten an die hinter Ihren Schicksalen stehen. Der Mensch wird Mensch durch den Menschen – unser Ziel ist es aufzuklären, zum Nachdenken zu bringen, zu inspirieren und der gefürchteten Zahnbehandlung ihren Schrecken zu nehmen.“ sagt Denta Beauté Mitarbeiter DDr. Jaroslav Belsky.

Menschen die schon lange unter Ihren schlechten Zähnen leiden, weil sie auf der Straße leben, im Gefängnis waren, keinen Job finden, sich schwer tun einen Partner zu finden etc. - sind dazu aufgerufen sich bei Denta Beauté um eine kostenlose Zahnsanierung zu bewerben.

Wie kannst du dich bewerben?

Schick uns den Grund warum du dein Lächeln zurück willst und was du damit machen würdest. Welche Geschichte steckt hinter deinen schlechten Zähnen und wie würden schöne neue Zähne dein Leben verändern?

Du musst damit einverstanden sein, dass wir dich interviewen und den Behandlungsverlauf mit der Kamera begleiten und online veröffentlichen.

Schick uns deine Geschichte per Mail, über unseren sozialen Kanäle oder ganz klassisch per Post. Unsere Kontaktdaten findest du auf www.denta-beaute.com. Wir werden aus den Einsendungen einige auswählen und zu einem Erstgespräch einladen um die Rahmenbedingungen zu besprechen.

Der Ablauf

Ein Interview – erzähle deine Geschichte, was du mit deinem neuem Lächeln vor hast

Der Behandlungsverlauf – wir definieren ein gemeinsames Ziel und klären dich über alle Schritte auf

Die Behandlungen – in mehreren Sitzungen, werden wir dein Gebiss sanieren

Abschluss-Interview – wie ist es dir während der Behandlung gegangen

Ein Jahr danach – fragen wir nach wie und ob dein neues Lächeln dein Leben verändert hat



Über Denta Beauté

Denta Beauté wurde 2003 von DDr. Jaroslav Belsky gegründet und ist heute die größte private Zahnarztpraxis in Wien. Die Ordination befindet sich in der Billrothstraße 12, in 1190 Wien. Denta Beauté bietet die komplette Zahnmedizin unter einem Dach an. Innovative Behandlungskonzepte, sowie auch die Online-Aufklärung, liefern nicht nur ein Maximum an Qualität, sondern nehmen der Zahnbehandlung auch Ihren Schrecken. Drei Ärzte, ein Zahntechnikermeister und rund 14 Mitarbeiter kümmern sich hier in 8 Behandlungsräumen um die Anliegen der PatientInnen. Auch AngstpatientInnen sind hier an der richtigen Adresse, für ganz schlimme Fälle bietet Denta Beauté sogar die Möglichkeit einer Vollnarkose während der Behandlung.

Der Slogan „ Gemeinsam das Zahnleid beenden!“ steht für Zahnerhalt durch Aufklärung, Zahnkarriere statt Zahnverfall.

Denta Beauté ist nicht nur eine Dental-Ordination sondern auch eine Online-Plattform, hier werden alle Fragen rund um das Thema Zahn und Zahnmedizin beantwortet. Im Denta Beauté Blog auf der Website, Youtube und auf Facebook, werden regelmäßig Aufklärungs- & Informationsvideos veröffentlicht. Im Denta Beauté Forum können Menschen individuelle Fragen stellen, sogar Ihre Röntgenbilder einschicken und bekommen ein professionelles Feedback von DDr. Jaroslav Belsky. Alle Infos und Kontakt auf www.denta-baute.com.

Denta Beauté engagiert sich bereits seit Jahren für die Zahnbehandlung von behinderten Kindern und bietet hier Pro-Bono Behandlungen an. Mit der Aktion „Wir schenken dir dein Lächeln zurück“ möchte Denta Beauté nicht nur einem Menschen helfen sondern auch auf soziale Missstände in der Gesellschaft und Medizin aufmerksam machen.

Wir schenken dir dein Lächeln zurück! Jetzt bewerben!

