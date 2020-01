Vortrag „Wiener Bürgerspital“ im Bezirksmuseum 4

Wien (OTS/RK) - In der Veranstaltungsreihe „Wiedener Vorträge“ hält am Mittwoch, 22. Jänner, ab 18.30 Uhr, im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) die Geschichtskundige Sarah Pichlkastner das Referat „Das Wiener Bürgerspital“. Die Vortragende ist als Historikerin tätig und erforscht die Schwerpunkte „Armuts- und Bettelgeschichte und Spitalsgeschichte der Frühen Neuzeit“. An diesem Abend wird die Fachfrau über die Aufgaben des einstigen „Bürgerspitals“ und dessen „Filialen“ sprechen. Von Leistungen der wichtigen Einrichtung für Alte, Kranke, Schwangere, Pilger und andere Personen bis zur Finanzierung, das Spital hatte ein „Biermonopol“, reichen die spannenden Erzählungen. Der Zutritt ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Philipp Maurer) gerne entgegen. Info: Telefon 581 24 72 und E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Historikerin Sarah Pichlkastner (Universität Wien): https://geschichtsforschung.univie.ac.at/ueber-uns/personen/

Historikerin Sarah Pichlkastner (Team IMAREAL): www.imareal.sbg.ac.at/team/

Bezirksmuseum Wieden: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

