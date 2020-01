AVISO Pressekonferenz, 28.1.2020, 10:00 Uhr, St. Pölten, Caritas Schulen – Antwort auf Fachkräftemangel im Pflegebereich

Der Bedarf nach MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich steigt in den nächsten Jahren enorm an. Die 18 Caritas Schulen in Österreich bieten professionelle und kompetente Ausbildungen.

St. Pölten (OTS) - Eines der ersten Themen dem sich die neue türkis-grüne Bundesregierung gewidmet hat, ist die Zukunft der Pflege. Im Regierungsprogramm ist von einem Ausbau der mobilen Hauskrankenpflege und einer notwendigen Entlastung von pflegenden Angehörigen die Rede. Gleichzeitig, so die Ankündigung, solle es eine Personaloffensive in diesem Bereich geben. 75.000 Pflege-Fachkräfte werden bis zum Jahr 2030 zusätzlich benötigt. Es herrscht also akuter Handlungsbedarf, wenn wir vermeiden wollen, dass unser Gesundheitssystem in Österreich selbst zum Pflegefall wird.

Die Caritas führt nicht nur zahlreiche Sozialeinrichtungen und bietet stationäre sowie mobile Pflege an, sondern betreibt österreichweit auch 18 Bildungsstandorte mit dem Schwerpunkt der Ausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich. Rund 5.300 Schülerinnen und Schüler – davon auch etliche erwachsene Um- und QuereinsteigerInnen - besuchen derzeit eine der Caritas Schulen. Der Großteil davon eine Schule für Sozialbetreuungsberufe – kurz SOB. Der Ausbau und die Weiterentwicklung dieser SOB-Angebote zu einer zusammenhängenden, modularen Ausbildung mit vereinheitlichten Kompetenz, ist eine wichtige und zukunftsweisende Antwort auf den akuten Fachkräftemangel im Gesundheits- und Sozialbereich.

