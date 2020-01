EANS-News: Flughafen Wien AG / Starkes Passagierwachstum: Flughafen-Wien-Gruppe mit 39,5 Mio. Passagieren (+15,0%) in 2019, 31,7 Mio. Passagiere (+17,1%) am Flughafen Wien

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort/Verkehrsergebnisse 2019/Prognose 2020

Wien-Flughafen - Starkes Passagierwachstum: Flughafen-Wien-Gruppe mit 39,5 Mio. Passagieren (+15,0%) in 2019, 31,7 Mio. Passagiere (+17,1%) am Flughafen Wien

Aufgrund fehlender Slots in den Spitzenzeiten ab 2020 nur noch sehr gebremstes Wachstum am Flughafen Wien möglich

* Prognose für 2020: Passagierwachstum bei Flughafen-Wien-Gruppe von +3% bis +4% und am Standort Wien von +3% bis +5%

* Positiver Ergebnisausblick für 2020: Anstieg bei Umsatz auf EUR 870 Mio. und bei Ergebnis auf EUR 180 Mio. sowie deutlich höhere Dividende erwartet -Flughafen Wien investiert 2020 rund EUR 230 Mio.

2019 war von einem starken Passagierwachstum geprägt: 39,5 Mio. Reisende (+15,0%) verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (inklusive der Beteiligungen Malta und Kosice) - der Standort Wien knackte mit 31,7 Mio. Reisenden (+17,1%) einen neuen Passagierrekord. 2020 wird die Kurve voraussichtlich abflachen, der Ausblick bleibt aber positiv: Die Flughafen-Wien-Gruppe rechnet mit einem Passagierwachstum von +3% bis +4% sowie Steigerungen bei Umsatz, EBITDA und Nettoergebnis. Für den Standort Wien wird im Jahr 2020 ein Passagierplus von +3% bis +5% erwartet.

Die hohe Auslastung führt dazu, dass ab 2020 keine weiteren Slots in den Spitzenzeiten verfügbar sein werden, was künftig nur noch ein sehr gebremstes Wachstum ermöglichen wird.

2019: Über 31 Mio. Passagiere in Wien, rund 40 Mio. in der Flughafen-Wien-Gruppe

"2019 verzeichnete der Flughafen Wien erstmals mehr als 31 Mio. Passagiere, wir zählen damit zu den 20 größten Airports Europas. Der mit dem Wegfall der AirBerlin-Gruppe seit 2018 eingetretene Aufholeffekt bei der Low Cost-Entwicklung in Wien wird etwas abflachen, für 2020 erwarten wir voraussichtlich ein Passagierwachstum von +3% bis +5% in Wien. Trotz des gestiegenen Passagieraufkommens ist es uns, auch gemeinsam mit Austrian Airlines, gelungen, die Pünktlichkeit zu verbessern. Wien war 2019 der drittpünktlichste Airport seiner Klasse in Europa, weltweit sind wir auf Platz 15. Unsere Qualitätsmaßnahmen greifen also und wir setzen unseren Weg, ein 5-Star-Airport zu werden, konsequent fort. Unser Terminalentwicklungsprogramm ist dafür ein wesentlicher Baustein und bereits voll im Gange: Ende 2020 eröffnet der modernisierte Terminal 2 und ab 2023 bieten der neu gestaltete Pier Ost sowie die neue Süderweiterung ein neues, hochqualitatives Aufenthalts-, Einkaufs- und Gastronomieerlebnis für die Passagiere", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Anstieg bei Dividende, Umsatz und Gewinn, Flughafen Wien wird CO2-neutral

"2019 war ein starkes Jahr für die Flughafen Wien AG und die Aktionäre, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartet ein deutlicher Dividendenanstieg mit einer auf 60% erhöhten Ausschüttungsquote. Trotz schwächerem Verkehrswachstum erwarten wir einen höheren Umsatz von über EUR 870 Mio. und einen Gewinnanstieg auf über EUR 180 Mio. Der Flughafen Wien entwickelt sich also weiterhin sehr gut und die Airport City wächst: Im Mai 2020 eröffnet der neue Office Park 4 mit über 26.000 m² Bürofläche und das Interesse am Flughafen als Betriebsstandort ist ungebrochen hoch. Heuer werden rund 25.000 Menschen am Standort beschäftigt sein. Der Flughafen wächst mit Verantwortung: 2019 konnten wir den Energieverbrauch pro Passagier um über 20% sowie auch den CO2-Ausstoß weiter senken. Ab 2020 wird ein großangelegtes Photovoltaik-Programm gestartet, 2020 werden bereits über 3 Mio. Kilowattstunden Strom aus Photovoltaik erzeugt, dieser Wert soll in den nächsten Jahren auf rund 30 Mio. kWh verzehnfacht werden. Noch vor 2030 ist der Flughafen Wien CO2-neutral. Unser Ziel ist klar:

Der führende grüne Airport Europas zu werden.

Vom neuen Regierungsprogramm erwarten wir positive Impulse, vor allem durch die angekündigte KöSt-Senkung, den Ausbau der Bahn Richtung Bratislava und das Bekenntnis zum einheitlichen, europäischen Luftraum (Single European Sky), das sollte die negativen Folgen der höheren Ticketsteuer überkompensieren", erklärt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 39,5 Mio. Passagieren (+15,0%) im Jahr 2019

Der Flughafen Wien inklusive seiner Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 39,5 Mio. Passagieren im Jahr 2019 einen Passagierzuwachs von 15,0% gegenüber dem Vorjahr.

31,7 Mio. Passagiere (+17,1%) am Flughafen Wien

Am Standort Wien knackte der Flughafen Wien erstmals in seiner Geschichte die 31 Millionen-Marke und zählte mit 31.662.189 Passagieren im Jahr 2019 um 17,1% mehr Reisende als im Vorjahr. Positiv wirkten sich vor allem die Langstreckenverbindungen, sowie neue Flugverbindungen und Frequenzerweiterungen der Airlines aus. Gestiegen sind sowohl das Passagieraufkommen im Transferverkehr (+7,6%) als auch die Anzahl der Lokalpassagiere (+20,0%). Die Anzahl der Starts und Landungen legte um plus 10,7% zu und die Sitzplatzauslastung (Sitzladefaktor) stieg um 1,3%p. auf 77,3%. Das Frachtaufkommen verzeichnete im Jahr 2019 ein Minus von 3,9%.

Passagierplus nach Ost- und Westeuropa, Nordamerika, Afrika, Naher & Mittlerer Osten und Asien

Die Anzahl der abfliegenden Passagiere nach Osteuropa stieg 2019 um 21,6%, das Passagieraufkommen nach Westeuropa nahm im Jahr 2019 mit 15,3% stark zu. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika stieg um 30,3%. In den Fernen Osten wurde ein Zuwachs um 13,7% und in den Nahen und Mittleren Osten um 16,3% verzeichnet. Ebenso stieg die Anzahl der Reisenden nach Afrika mit plus 22,3%.

Spitzenreiter 2019: Westeuropa London, Osteuropa Bukarest, Langstrecke Bangkok

Das höchste Passagieraufkommen verzeichnete die Destination London mit 707.237 abgeflogenen Passagieren, gefolgt von Frankfurt mit 562.166 abgeflogenen Passagieren und Berlin mit 514.974 abgeflogenen Passagieren. In der Region Osteuropa war Bukarest mit 312.843 abgeflogenen Passagieren die Destination mit dem höchsten Passagieraufkommen vor Moskau mit 301.126 abgeflogenen und Kiew mit 250.744 abgeflogenen Fluggästen. In der Region Naher und Mittlerer Osten lag Tel Aviv mit 299.119 abgeflogenen Passagieren vor Dubai mit 211.893 und Doha mit 116.397 abgeflogenen Reisenden. Die meisten abfliegenden Passagiere auf der Langstrecke verbuchte Bangkok mit 178.010 Fluggästen, gefolgt von Taipei mit 139.772 und Tokio mit 108.814 Fluggästen.

77 Fluglinien bedienen 217 Destinationen in 68 Ländern

Im Ranking der Airlines gemessen am Passagieranteil führt Austrian Airlines mit 43,2% vor Lauda mit 8,4% und Eurowings mit 7,2%, Wizz Air mit 6,6% und easyJet mit 3,9%, sowie Lufthansa mit 2,3% und LEVEL mit 1,9%. Unter den Top-Ten-Airlines am Flughafen Wien liegen außerdem Turkish Airlines mit einem Anteil von 1,7 % am Gesamtpassagieraufkommen, British Airways mit 1,4% und SWISS mit 1,4%. 2019 wurde der Flughafen Wien von 77 Fluglinien regelmäßig angeflogen, die 217 Destinationen in 68 Ländern bedienten.

Gute Entwicklung bei den internationalen Beteiligungen

Der Airport Malta verzeichnete im Jahr 2019 mit 7.310.289 Passagieren ein Rekordergebnis und ein Plus von 7,4% im Vergleich zu 2018. Kosice Airport verzeichnete mit 555.325 Passagieren im Jahr 2019 ein Plus von 2,9% im Vergleich zum Vorjahr.

Prognose für Passagierentwicklung: +3% bis +4% Passagierwachstum in der Flughafen-Wien-Gruppe und +3% bis +5% Passagierwachstum am Standort Wien

Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien für 2020 ein Passagierwachstum von +3% bis +5%. Erste Impulse dafür sind aus heutiger Sicht unter anderem neue Streckenaufnahmen nach Boston durch Austrian Airlines sowie Verbindungsaufnahmen auf der Kurz- und Mittelstrecke durch Belavia, Lauda, Wizz Air und andere.

Finanzguidance 2020 für Flughafen-Wien-Gruppe: Anstieg bei Umsatz, EBITDA und Gewinn

Für 2020 wird eine Steigerung beim Umsatz auf mehr als EUR 870 Mio. und eine Steigerung beim EBITDA auf über EUR 395 Mio. erwartet. Das Nettoergebnis wird aus heutiger Sicht bei mindestens EUR 180 Mio. liegen. Für Investitionen sind im Jahr 2020 rund EUR 230 Mio. vorgesehen.

Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Dezember und 1-12/2019:

Verkehrsentwicklung Dezember und 1-12/2019

Flughafen Wien (VIE)

12/2019 Diff. in % 01-12/2019 Diff. in % Passagiere 2.466.838 +11,6 31.662.189 +17,1 an+ab+transit Lokalpassagiere 2.003.019 +10,5 24.318.315 +20,0 an+ab Transferpassagiere 457.040 +16,4 7.189.864 +7,6 an+ab Bewegungen an+ab 20.666 +5,1 266.802 +10,7 Cargo an+ab (in 22.733 -3,2 283.806 -3,9 to) MTOW (in to) 851.067 +7,2 10.878.054 +13,6

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

12/2019 Diff. in % 01-12/2019 Diff. in % Passagiere 477.309 +15,2 7.310.289 +7,4 an+ab+transit Lokalpassagiere 472.187 +14,9 7.262.251 +7,4 an+ab Transferpassagiere 5.064 +46,4 47.782 +3,1 an+ab Bewegungen an+ab 3.708 +13,4 51.910 +6,5 Cargo an+ab (in 1.572 +34,2 16.422 +3,7 to) MTOW (in to) 142.155 +12,2 1.976.569 +6,0

Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

12/2019 Diff. in % 01-12/2019 Diff. in % Passagiere 24.941 -14,1 555.325 +2,9 an+ab+transit Lokalpassagiere 24.941 -10,8 555.068 +5,5 an+ab Transferpassagiere 0 n.a. 0 n.a. an+ab Bewegungen an+ab 346 -15,6 6.028 -5,0 Cargo an+ab (in 2 -57,7 38 -40,9 to) MTOW (in to) 7.010 -17,5 152.078 -0,1

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

12/2019 Diff. in % 01-12/2019 Diff. in % Passagiere 2.969.088 +11,9 39.527.803 +15,0 an+ab+transit Lokalpassagiere 2.500.147 +11,1 32.135.634 +16,6 an+ab Transferpassagiere 462.104 +16,7 7.237.646 +7,6 an+ab Bewegungen an+ab 24.720 +5,9 324.740 +9,7 Cargo an+ab (in 24.307 -1,4 300.266 -3,6 to) MTOW (in to) 1.000.232 +7,6 13.006.701 +12,2

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Vergleichswerte 2018

Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung 2019 am Flughafen Wien (VIE):

2019 Diff. in % zu 2018 Passagiere 31.662.189 +17,1 Lokalpassagiere 24.318.315 +20,0 Transferpassagiere 7.189.864 +7,6 Flugbewegungen (an + ab) 266.802 +10,7 MTOW in Tonnen 10.878.054 +13,6 Cargo in Tonnen 283.806 -3,9 (Luftfracht und Trucking) Luftfracht in Tonnen 204.740 -5,2 Trucking in Tonnen 79.066 -0,6

Abgeflogene Passagiere nach Regionen

______________________________________________________________________________ |Europa___________________|_______________13.468.043|_____________________+16,6| |Osteuropa________________|________________2.750.315|_____________________+21,6| |Westeuropa_______________|_______________10.717.728|_____________________+15,3| |Schengen_________________|________________9.643.296|_____________________+16,6| |EU_______________________|_______________10.464.866|_____________________+17,6| |Ferner_Osten_____________|__________________703.544|_____________________+13,7| |Naher_und_Mittlerer_Osten|__________________797.495|_____________________+16,3| |Nordamerika______________|__________________459.377|_____________________+30,3| |Afrika___________________|__________________333.305|_____________________+22,3| |Lateinamerika____________|______________________593|_____________________-78,7|

Wichtigste Destination pro Region und abgeflogene Passagiere

______________________________________________________________________________ |Osteuropa__________|Bukarest|_________________312.843|___________________+36,8| |Westeuropa_________|London__|_________________707.237|____________________+3,6| |Naher und Mittlerer|Dubai | 299.119| +44,8| |Osten______________|________|________________________|________________________| |Langstrecke________|Bangkok_|_________________178.010|____________________+0,5|

Verkehrs- und Finanzprognose 2020:

Verkehrsprognose 2020 FWAG-Gruppe Flughafen Wien (VIE) Passagierentwicklung +3% bis +4% +3% bis +5%

Finanzguidance 2020 FWAG-Gruppe Umsatz > EUR 870 Mio. EBITDA > EUR 395 Mio. Konzernergebnis > EUR 180 Mio. Nettoverschuldung < EUR 100 Mio. CAPEX rund EUR 230 Mio.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Flughafen Wien AG

Postfach 1

A-1300 Wien-Flughafen

Telefon: +43 1 7007 - 23126

FAX: +43 1 7007 - 23806

Email: investor-relations @ viennaairport.com

WWW: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations ISIN: AT00000VIE62

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations:

Mag. Christian Schmidt (+43-1)7007-23126; christian.schmidt @ viennaairport.com

Mario Santi (+43-1)7007-22826; m.santi @ viennaairport.com