EANS-News: Wienerberger plant Einzug der zuletzt gekauften Aktien

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Aktienrückkauf

Wien - 20. Jänner 2020 - Wie mitgeteilt hat die Wienerberger AG ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 26,2 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden zwischen 10. September 2019 und 29. November 2019 rund 1 % des Grundkapitals (1.163.514 Aktien) zu einem Durchschnittskurs von 22,54 EUR zurückgekauft. Diese Aktien plant Wienerberger nun wie angekündigt einzuziehen. "Wir haben auch in 2019 die Umsetzung unserer wertschaffenden Wachstumsstrategie erfolgreich vorangetrieben. Durch den Einzug der Aktien wird der Unternehmenswert für die Aktionäre wiederum gesteigert", so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Wienerberger Gruppe

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 198 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/ investoren/aktie]

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wienerberger AG

Wienerbergerstraße 11

A-1100 Wien

Telefon: +43 1 60 192-0

FAX: +43 1 60 192-10159

Email: office @ wienerberger.com

WWW: www.wienerberger.com

ISIN: AT0000831706

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs @ wienerberger.com

Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor @ wienerberger.com