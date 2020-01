Juraczka/Schwarz ad Tempo 30 Praterstraße: Vorgehensweise von BV Lichtenegger ist demokratiepolitisches Versagen

Verdrängung des Verkehrs in die benachbarten Wohngrätzl – VP spricht sich gegen geplante Zone aus

Wien (OTS) - „Verärgert“ zeigen sich VP-Wien Verkehrssprecher Manfred Juraczka und die Obfrau der neuen Volkspartei Leopoldstadt, Gemeinderätin Sabine Schwarz, ob der Ankündigungen der grünen Bezirksvorsteherin Lichtenegger. „Die Vorgehensweise von BV Lichtenegger in dieser Frage zeugt von demokratiepolitischem Versagen. Sie hat einfach über die Köpfe der anderen Parteien hinwegentschieden. So stellen wir uns konstruktive Zusammenarbeit nicht vor, das ist inakzeptabel“, so Schwarz.

Die gesamte Praterstraße zu einer Tempo 30-Zone zu machen sei aufgrund des starken Verkehrs alles andere als zweckdienlich. „Eine Fahrbahnreduktion oder Verringerung der Höchstgeschwindigkeit würde daher keine wesentlichen Verlagerungen hin zum Öffentlichen Verkehr bringen, sondern eine Verdrängung des Verkehrs in die benachbarten Wohngrätzl bedingen“, zeigt sich Juraczka besorgt. Der Verkehr würde nur verlagert werden und sich nicht in Luft auflösen.

„Das gilt es im Sinne der Anrainer zu verhindern“, zeigt sich Schwarz entschlossen und weiter: „Wir kämpfen für die Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter und sprechen uns daher gegen diese Idee einer 30er-Zone aus.“





