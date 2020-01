minimed.at erlangt Gesundheits-Qualitätssiegel

Der HONcode kennzeichnet hochwertige und vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen

Wien (OTS) - Das unabhängige Informationsportal minimed.at der RMA Gesundheit GmbH trägt ab sofort das HON-Zertifikat. Dieses wird von der internationalen Stiftung Health On the Net (HON) verliehen. Der HONcode ist der älteste und am meisten benutzte ethische Verhaltenskodex für gesundheitsbezogene und medizinische Webseiten. Es ist ein international anerkanntes Siegel, an dem UserInnen qualitativ hochwertige medizinische Informationen erkennen können. Webseiten, die im Besitz des HONcode-Siegels sind, zeigen, dass ihnen Objektivität und Transparenz der medizinischen Informationen wichtig sind.*

Expertengeprüftes medizinisches Wissen

Auf minimed.at finden die LeserInnen klar strukturierte und einfach konsumierbare Informationen rund um das Thema Gesundheit, die vor der Veröffentlichung von ExpertInnen des jeweiligen Fachgebiets überprüft wurden. „ Unser Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz aller ÖsterreicherInnen zu verbessern. Neben den Reichweitenmedien der Regionalmedien Austria und der erfolgreichen regionalen Veranstaltungsreihe MINI MED Studium wollen wir der Bevölkerung insbesondere durch minimed.at optimalen Zugang zu unseren digitalen Gesundheits-Services bieten ”, so Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit.

Ergänzung des MINI MED Studiums

Das MINI MED Studium ist mit mehr als 300 Vorträgen pro Jahr Österreichs führende Veranstaltungsreihe im Gesundheitsbereich. Gesundheitsinteressierte können Spitzenmedizin hautnah vor Ort erleben, Fragen stellen und ihr Wissen auch online auf minimed.at vertiefen. Die Webseite vermittelt medizinisch hochwertigen Content in Form von Text, Audio und Video. Ziel ist es, die Lücke in der Kommunikation zwischen PatientInnen und Angehörigen der Gesundheitsberufe zu schließen.

