NÖ Landes-Bäuerinnentag: Starkes Signal der Frauen

St. Pölten (OTS) - Beim NÖ Landes-Bäuerinnentag am 20. Jänner im Schloss Thalheim stellten die Bäuerinnen ihr starkes Netzwerk und ihre Entschlossenheit zur Mitgestaltung des ländlichen Raumes einmal mehr unter Beweis. Mehr als 500 Bäuerinnen, Ehrengäste und Netzwerkpartner nahmen daran teil. Irene Neumann-Hartberger wurde mit großer Mehrheit als NÖ Landesbäuerin wiedergewählt.

Niederösterreichs Bäuerinnen sind wichtige Schlüsselakteure in der Land- und Forstwirtschaft. Sie denken unternehmerisch, innovativ und sind wichtige Impuls- sowie Ideengeberinnen, wenn es um soziales und wirtschaftliches Engagement geht. "Mitten im Leben wollen wir Bäuerinnen Brücken zwischen Landwirtschaft und Kunden von heute und morgen bauen. Wir wollen neue Chancen für unsere Familienbetriebe entwickeln sowie für mehr Lebensqualität in der Land- und Forstwirtschaft sorgen. Wir wollen die politische Teilhabe der Frauen fördern und damit unsere Region und unseren Lebensraum aktiv und zukunftsfähig gestalten", betont Neo-Nationalrätin Irene Neumann-Hartberger, die mit 97,4% der Stimmen als NÖ Landesbäuerin bestätigt wurde.

"Die Bäuerinnen stehen seit über 40 Jahren für geballte Frauenpower in Niederösterreich. Ihr Beitrag und Einsatz für die Landwirtschaft in Niederösterreich sind von unschätzbarem Wert. Ich gratuliere den neu gewählten Funktionärinnen und wünsche ihnen viel Erfolg für ihre verantwortungsvolle Aufgabe", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Generalversammlung.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zeigte sich vor allem von den Schulaktionstagen der Bäuerinnen beeindruckt: "4% der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. Von ihren Leistungen profitieren alle Österreicher. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass 96% der Bevölkerung die Arbeit am Hof veranschaulicht werden muss. Wir setzen mit den Schulaktionstagen bei den Kindern an, denn 'was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr'. So lernen die Kinder früh und praxisnah von Niederösterreichs erfahrenen Seminarbäuerinnen alles über den Bauernhof und die Lebensmittelherstellung."



Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) NÖ ist überzeugt: "Die niederösterreichischen Bäuerinnen tragen nicht nur zu Hause am Hof wesentlich zum Betriebserfolg bei. Es ist auch unverzichtbar, dass sie entsprechende Rollen in den Organisationen und Gremien der Land- und Forstwirtschaft einnehmen. Gemeinsam arbeiten wir außerdem daran, die Wahrnehmung der Land- und Forstwirtschaft in der Öffentlichkeit ins richtige Licht zu rücken. So wollen wir den Dialog zwischen uns Bäuerinnen und Bauern und unserer nichtbäuerlichen Bevölkerung stärken. Das bedeutet auch, die Konsumentenbildung vom Kindergartenkind bis zum Erwachsenen weiter auszubauen. Die Bäuerinnen leisten hier mit ihren Aktivitäten wertvolle Arbeit, im Mittelpunkt steht dabei immer die Wertschätzung regionaler Produkte und deren Herkunft."

Dass die Bäuerinnen nicht nur in Niederösterreich, sondern österreichweit erfolgreich zusammenarbeiten, zeigte Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann auf: "Die Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen österreichweit verstehen wir als "DIE" Stimme der Frauen in der Land- und Forstwirtschaft. Die größte Stärke der Bäuerinnen ist es, trotz der persönlichen und betrieblichen Vielfalt an zentralen gemeinsamen Anliegen zu arbeiten. Allen voran das gemeinsame Engagement für die Erhöhung des Frauenanteils in allen Entscheidungsgremien und auch die Forderung, die Ernährungs- und Konsumbildung in den Schulen zu stärken und weiter auszubauen."

Hartberger bedankte sich bei allen Funktionärinnen und Mitgliedern, der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, dem Land Niederösterreich, der Niederösterreichischen Versicherung, Raiffeisen Niederösterreich-Wien, der Initiative "So schmeckt NÖ" und der Hagelversicherung für die tragfähige Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung.

Gewählt wurden bei den Bäuerinnen Niederösterreich: Landesbäuerin: Irene Neumann-Hartberger, Landesbäuerin-Stellvertreterin Waldviertel: Andrea Wagner, Landesbäuerin-Stellvertreterin Mostviertel: Eva Hagl-Lechner, Landesbäuerin-Stellvertreterin Industrieviertel: Annemarie Raser, Landesbäuerin-Stellvertreterin Weinviertel: Michaela Zuschmann.



Über "Die Bäuerinnen Niederösterreich"



"Die Bäuerinnen Niederösterreich" ist der Dachverein der 372 Bäuerinnen-Vereine. Rund 43.000 Bäuerinnen und Frauen aus dem ländlichen Raum engagieren sich für den inneragrarischen Interessensausgleich, den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft sowie die Stärkung der Frauen, um ihre Potenziale für die gemeinsame Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft und des ländlichen Raumes nutzen zu können. All das setzt eine gut funktionierende Gemeinschaft voraus, die von den Bäuerinnen bewusst gepflegt wird. Mit rund 2.000 Veranstaltungen und 65.000 Teilnehmern im Jahr zählen die Bäuerinnen-Vereine zu den aktivsten in Niederösterreich. Die regulären Bäuerinnen-Wahlen in ganz Niederösterreich finden alle fünf Jahre statt. 2020 waren rund 43.000 Bäuerinnen wahlberechtigt.



