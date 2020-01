FPÖ – Brückl: ÖVP-Landesrätin gegen Ausweitung des Kopftuchverbots in Schulen

Diese ÖVP mit ihrer Regierung steht für die größte Wählertäuschung der Zweiten Republik

Wien (OTS) - „Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich Tränen lachen“, so kommentierte der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl die heutigen Aussagen der Tiroler ÖVP-Landesrätin Palfrader, wonach sie gegen die im neuen Regierungsprogramm beschlossene Ausweitung des Kopftuchverbotes an den Schulen ist. „In dieser Regierung herrscht einfach nur Chaos, hier weiß weder die linke Hand, was die rechte tut, noch dürfte niemandem wirklich bekannt sein, was im ‚Wischiwaschi‘-Programm der Regierung steht. Diese ÖVP mit ihrer Regierung steht für die größte Wählertäuschung der Zweiten Republik“, so Brückl.

