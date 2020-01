Wölbitsch: Sport-Infrastruktur für Vereine und Sportler muss ausgebaut werden

Zusätzliche Hallen für Trainings und Wettbewerbe gefordert – Wien soll Sportstadt Nummer 1 werden - Hacker und Ludwig gefordert

Wien (OTS) - „Wien wächst, aber mit der Stadt nicht die Zahl der Sportstätten. Die Sport-Infrastruktur muss für die Vereine und die Sportlerinnen und Sportler ausgebaut werden“, so Stadtrat Markus Wölbitsch in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung in der Tageszeitung „Die Presse“. „Wir wissen aus vielen Gesprächen, dass die Sportvereine über fehlende Trainingsmöglichkeiten und Austragungsstätte für Wettkämpfe klagen. Es darf nicht sein, dass die Vereine und die Sportlerinnen und Sportler unter der jahrelang unambitionierten Sportpolitik der Stadtregierung leiden, hier muss dringend etwas passieren.“ Betreffend der Finanzierung solle auch über ein PPP-Modell (Public-private-Partnership) nachgedacht werden. „Hier sollte die Stadt auch für Kooperationen mit Privaten offen sein“, so Wölbitsch weiter.

In den vergangenen Monaten hat der ÖVP-Stadtrat zahlreiche Sportvereine, Sportler und Ehrenamtliche besucht, um zu erfahren, wo es Schwierigkeiten gibt und welche Maßnahmen nötig sind, um den Breitensport zu fördern. Auf Basis dieser Besuche und zahlreicher Gespräche wurden erste Maßnahmen und Forderungen erstellt. „Wien soll zur Sportstadt Nummer 1 werden – dafür brauchen wir eine bessere Infrastruktur, ein besseres Angebot und eine bessere Förderung“, führt Wölbitsch weiter aus.

Was es dringend braucht, sind neue Mehrzweckhallen, vor allem für Ballsportarten, Turnen, Leichtathletik und den Schwimmsport. Denn hier fehle es überall an Kapazitäten, die Situation sei für die Vereine mittlerweile sehr belastend. „Konkret gibt es bei der Neunutzung der Wiener Stadthalle Potenzial, hier ist viel möglich“, so Wölbitsch weiter, der auf seinen Besuch des Sportparks in Graz verweist: „Der Grazer Sportpark soll hier Vorbild sein. Eine moderne Multifunktionshalle, in der gerade die Vereine den Raum erhalten, den sie so dringend brauchen. Hier sind Stadtrat Hacker und Bürgermeister Ludwig gefordert.“

Nähere Infos zu den Forderungen hier

