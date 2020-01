Strauß-Damenkapelle gastiert im Bezirksmuseum 23

Wien (OTS/RK) - Die im In- und Ausland seit 1995 erfolgreich musizierende „Wiener Damenkapelle Johann Strauß“ besteht aus den Tonkünstlerinnen Ruth Müller (1. Violine), Qing-Zhao Chen (2. Violine), Gisela Lackinger (Violoncello) und Maria Rom (Klavier). Die 4 charmanten Damen sind am Freitag, 24. Jänner, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) zu hören. Speziell für das heurige „12. Neujahrskonzert“ haben die famosen Instrumentalistinnen einen beschwingten Liederreigen mit beliebten Stücken und wenig bekannten Werken zusammengestellt. Der ehrenamtlich agierende Museumsleiter, Maximilian Stony, begrüßt das Publikum. Einleitende Worte spricht Bezirksvorsteher außer Dienst Manfred Wurm. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucherinnen und Besucher nimmt das Bezirkshistoriker-Team gerne an. Mehr Informationen und Reservierung von Zählkarten: Telefon 0676/503 56 15. Kontaktaufnahme mit dem Museum: Telefon 869 88 96 bzw. E-Mail bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Damenkapelle Johann Strauß: www.musik-wien.at/konzert/index.htm

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

