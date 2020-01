Vogl fordert Gentechnik-Freiheit bei AMA-Gütesiegel: „Gentechnik hat auf dem Teller nichts verloren!“

„Regionalität heißt nicht automatisch Qualität“: Herkunftskennzeichnung durch Infos über Tierwohl und Produktionsbedingungen aufwerten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-KonsumentInnenschutzsprecher Markus Vogl hat heute, Montag, die Forderung der SPÖ nach einer klaren Kennzeichnung von Lebensmitteln bekräftigt. „Die Menschen sollen wissen, was sie kaufen und was drin ist. Und die Menschen müssen vor Gentechnik geschützt werden. Für die SPÖ ist klar: Gentechnik hat auf dem Teller nichts verloren! Daher haben wir im Parlament bereits einen Antrag eingebracht, wonach das AMA-Gütesiegel gentechnikfrei sein muss“, sagte Vogl, der betonte, dass Produkte nur dann das AMA-Gütezeichen tragen sollen, wenn der gesamte Herstellungsprozess inklusive des Tierfutters gentechnikfrei ist. Die jüngsten Initiativen im Salzburger Landtag in Sachen einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung bei tierischen Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung und in verarbeiteten Lebensmitteln begrüßt Vogl als „Schritt in die richtige Richtung, dem rasch weitere folgen müssen“. ****

Besonders wichtig bei der Lebensmittelkennzeichnung sei die Einbeziehung von Informationen über Tierschutz-Standards und Produktionsbedingungen. „Mit dem Begriff ‚Regionalität‘ wird leider viel Schindluder getrieben. Natürlich ist es positiv, dass die Menschen Produkte aus der Umgebung kaufen. Allerdings heißt Regionalität nicht automatisch Qualität, denn die Kennzeichnung der Herkunft sagt nichts über die Qualität eines Produktes, über Pestizid-Belastung oder über Tierschutz-Standards aus“, so Vogl, der sich für eine Aufwertung der Herkunftskennzeichnung ausspricht. „Für eine sinnvolle KonsumentInneninformation sind neben der Herkunftsangabe auch Informationen über Tierwohlstandards und Produktionsbedingungen notwendig“, unterstrich der SPÖ-KonsumentInnenschutzsprecher gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

