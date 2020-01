Das Innovation in Politics Institute expandiert auf Partnerebene

Helfried Carl und Josef Lentsch sind Politik-Profis, kreative Köpfe und europaweit stark vernetzt. Für das Innovation in Politics Institute sind die beiden der beste Start in die nächste Stufe der Expansion. Edward Strasser, CEO und Gründer des Innovation in Politics Institute

Wien (OTS) - Der ehemalige österreichische Botschafter in der Slowakei, Helfried Carl (50), und einer der NEOS-Gründer, Josef Lentsch (43), sind ab sofort neue Partner des europaweit tätigen Instituts, das als Service-Organisation für Politiker/innen und politische Institutionen für die Stärkung und Erneuerung der Demokratie arbeitet. Die Erweiterung der Partnerebene ist auf das rasche Wachstum des Instituts und seiner Aktivitäten zurückzuführen.



(Wien, 20. Jänner 2020) – Helfried Carl (50) ist seit Jänner 2020 als Partner beim Innovation in Politics Institute in Wien tätig. Zuvor war Carl ein Jahr lang Senior Director des Instituts, das er im Jahr 2017 auch mitgründete.



Seine diplomatische Laufbahn führte ihn davor für fünf Jahre als Botschafter in die Slowakei. Von 2007 bis 2014 war er außenpolitischer Berater und Büroleiter der 2014 verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer. Zwischen 2002 und 2006 war Helfried Carl in der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York tätig, davor seit 1999 stv. Kabinettschef des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Botschafter Wolfgang Petritsch. Der geballte diplomatische Erfahrungsschatz von Helfried Carl kommt nun dem Innovation in Politics Institute bei der internationalen Expansion zugute.



Josef Lentsch (43), der bis zu seinem Einstieg auf Partnerebene als CEO des Innovation in Politics Institute Germany die Niederlassung in Deutschland aufgebaut hat, kann ebenfalls auf jahrelange politische Erfahrung verweisen. Seit 2012 Mitbegründer und im Gründungsvorstand der NEOS, fungierte er ab 2014 noch zusätzlich als Gründungsdirektor des NEOS Lab, dem Think- and Do-Tank der Partei. Zuvor war Lentsch International Director der Royal Society of Arts in London und als Mitbegründer von UNIPORT, Österreichs größtem Karriereservice für Hochschulabsolventen, tätig. Im Jahr 2018 veröffentlichte Josef Lentsch das Buch „Political Entrepreneurship – Wie man erfolgreiche politische Start-ups der Mitte aufbaut". Er wird mit seinen innovativen politischen Konzepten die Leistungspalette des Instituts international weiter entwickeln.



Edward Strasser, CEO und Gründer des Innovation in Politics Institute zu den personellen Veränderungen: „Helfried Carl und Josef Lentsch sind Politik-Profis, kreative Köpfe und europaweit stark vernetzt. Für das Innovation in Politics Institute sind die beiden der beste Start in die nächste Stufe der Expansion.“



Über The Innovation in Politics Institute:

Das Institut hat sich zur Aufgabe gestellt, die politische Arbeit in Europa zu verbessern, indem mutige, kreative Politikerinnen und Politiker ausgezeichnet und unterstützt werden, die neue Wege beschreiten und damit konkrete Ergebnisse erzielen – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit und der politischen Ebene, auf der sie tätig sind. Die „Innovation in Politics Awards“ bitten sie mit ihren Projekten vor den Vorhang, als Beispiele und Anregung für alle, die ebenfalls etwas bewegen wollen.

Die Innovation in Politics Awards für innovative politische Arbeit werden vom Innovation in Politics Institute verliehen, einer europaweiten Organisation mit Hauptsitz in Wien und weiteren Büros in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Polen, Schweiz und Schweden.



