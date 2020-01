Holiday on Ice SHOWTIME: Großartiges Semesterferien-Highlight für die ganze Familie

Spektakuläre Eisshow fasziniert BesucherInnen aller Generationen von 29.01. bis 09.02.2020 in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Beeindruckende Special Effects, mitreißende Live-Musik, sportliche Höchstleistungen, außergewöhnliche Kostüme und eine Reise um die Welt: Holiday on Ice SHOWTIME bietet von 29.01. bis 09.02.2020 Entertainment auf höchstem Niveau. Mit rund 260 Kulissenteilen und Requisiten wird eine phantastische Welt erschaffen. Eine eigens angefertigte Dampflok von sieben Metern Länge wird mit einer Höchstgeschwindigkeit von vier Stundenkilometern auf der Eisfläche unterwegs sein. Außergewöhnliche Überraschungsmomente erzeugen ein Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern, Hologramm-Effekte sowie die atemberaubende Performance eines Stunt-Skaters.

Auftritt von Sarah Lombardi zum Ferienstart

Zum Ferienauftakt wartet ein Publikumsliebling: Die beliebte Sängerin, Entertainerin und Influencerin Sarah Lombardi, bekannt aus den TV-Shows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Dancing on Ice“, steht am Samstag, 01.02.2020 bei der Vorstellung um 19.00 Uhr auf der Eisbühne in der Wiener Stadthalle. Für das Multitalent geht damit ein Traum in Erfüllung, denn seit ihrer Kindheit verfolgt Sarah Lombardi Holiday on Ice. Nun verzaubert sie bei ihrem Gastauftritt mit ihrem Eiskunstlaufpartner und guten Freund Joti Polizoakis das Wiener Publikum der beliebtesten Eisshow der Welt.

Ermäßigter Eintritt in die EisStadthalle

Für alle jungen BesucherInnen, die nach der Show Lust bekommen selbst am Eis zu stehen, gibt es ein spezielles Ferienangebot: Zur Semesterferienzeit in den Bundesländern Wien und Niederösterreich – von Samstag, 01.02.2020 bis Sonntag, 09.02.2020 – sichert die Eintrittskarte von Holiday on Ice SHOWTIME ermäßigten Eintritt in die EisStadthalle: Mit einem SHOWTIME-Ticket zahlen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre nur 3 Euro Eintritt, die Begleitkarte für Erwachsene ohne Eislaufen kostet 1,50 Euro. Angebot gültig von 01.02. bis 09.02.2020.

„Holiday on Ice ist eine Familienshow, die beste Laune macht und generationenübergreifend freudige Erinnerungen schafft. Ein Besuch der Show in den Semesterferien ist ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro. Tickets unter: www.stadthalle.com

Fotodownload (Bilder, Texte, Trailer): https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Alle Events www.stadthalle.com

