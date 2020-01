Energiepreisindex November 2019: Energiepreise senken Inflation

Heizöl, Diesel und Superbenzin im Jahresvergleich deutlich günstiger, auch im Monatsvergleich leichte Rückgänge

Wien (OTS) - Im November 2019 sank der Energiepreisindex (EPI) gegenüber dem Vormonat Oktober mit 0,1 % leicht. Das allgemeine Preisniveau (VPI) stieg um 0,2 %. Die Kosten für Haushaltsenergie wirkten sich im Oktober somit weiterhin leicht preisdämpfend aus.

Im Jahresvergleich legte die allgemeine Teuerungsrate um 1,1 % zu, während der EPI im selben Zeitraum um 3,5 % fiel. „2018 haben die Energiepreise die allgemeine Preissteigerung noch deutlich vorangetrieben. Mitte 2019 hat sich dieser Trend wieder umgekehrt. Seitdem wirken die Energiepreise dämpfend auf die ohnedies niedrige allgemeine Inflationsrate“, analysiert Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. „Ursache dafür waren fallende Erdölpreise. Diese wirkten sich naturgemäß auf die Preise für erdölbasierte Produkte wie Heizöl, Diesel und Superbenzin aus“, so Traupmann weiter. Das seien zwar positive Nachrichten für die Konsumenten, nicht aber für den Klimaschutz. So wurden laut Schätzungen des Fachverbandes der Mineralölindustrie in Österreich auch 2019 ganze 10,5 Milliarden Liter Kraftstoff verbraucht, in Summe sogar geringfügig mehr als im Jahr 2018. Zudem wurden 2019 in Österreich rund 1,1 Millionen Tonnen Heizöl Extraleicht verbrannt, gegenüber 2018 ist das ein Anstieg von etwa 2,9 %. Im Schnitt waren in den vergangenen Jahren die Ölheizungen in den heimischen Haushalten für rund 3 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen verantwortlich.

Hier finden Sie eine Tabelle mit den Entwicklungen der Energieträger im Monats- und Jahresvergleich.



Weitere Informationen und die Preisentwicklung der unterschiedlichen Energieträger Mineralöl (Superbenzin, Diesel), leitungsgebundene Energieträger (Strom, Gas, Fernwärme) und feste Brennstoffe (Brennholz und Pellets) im Detail finden Sie hier, diese Webseite bietet interaktive Grafiken.



Hier finden Sie ein kurzes Video zum aktuellen Energiepreisindex. Wir freuen uns, wenn Sie dieses in die redaktionelle Berichterstattung einbinden.

