„SoloTogether“ mit Alicia Edelweiss & Katie Trenk am 23.1. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Mit Alicia Edelweiss und Katie Trenk treffen am Donnerstag, den 23. Jänner (20.00 Uhr) zwei der spannendsten Musikerinnen des Landes für zwei Solo-Sets und ein gemeinsames Konzert im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses aufeinander. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, kann aber via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Sängerin Alicia Edelweiss ist wohl eine der derzeit interessantesten Stimmen der österreichischen Musikszene. Menschen mit ihrer Stimme und ihrem Akkordeon in ihren Bann zu ziehen, hat Edelweiss auf der Straße gelernt. Bereits mit 19 Jahren hat die Künstlerin, die halb Österreicherin und halb Waliserin ist, die Welt bereist, um ihren selbst benannten „Circus Freak Folk“ zu entwickeln. Bei „SoloTogether“ trifft sie auf eine nicht minder beeindruckende Frau: Die Sängerin Katie Trenk wurde vor allem als Frontfrau der Wiener Underground-Noise-Pop-Gruppe Sex Jams bekannt. Darüber hinaus ist sie auch in andere Projekte involviert, wie der Elektro-Popband Euroteuro oder dem queerfeministischen Kunst-Chor Mala Sirena, der u.a. bei der diesjährigen Biennale in Venedig auftrat. 2020 erscheinen die lang ersehnte EP ihrer riotgrrl-Band Leeloo sowie ihr eigenes Solo-Debüt. Nach jeweils einem Solo-Set sind Alicia Edelweiss und Katie Trenk im Zusammenspiel zu hören. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhaauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

