Landeskriminalamt West nimmt mutmaßlichen „Suchtmittel-Verteiler“ fest

Vorfallszeit: 19.01.2020, 17.10 Uhr , Vorfallsort: Wohnung in Wien-Landstraße

Wien (OTS) - Im Zuge von laufenden Ermittlungen wurden Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, auf einen Mann aufmerksam, der im Verdacht steht, seit mehreren Monaten gewinnbringend große Mengen an Marihuana an Suchtmittelverkäufer auf den Straßen weiterzugeben. In der Wohnung des Mannes wurden rund 12.000 Euro Bargeld und mehr als 2,7 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana (Straßenverkaufswert ca. 27.000 Euro) sichergestellt. Der 29-Jährige befindet sich in Haft.

