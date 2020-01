Konzert und Lesung am Dienstag im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Klänge von Franz Schubert (1797 – 1828) und Worte von Nikolaus Peterson (1820 – 1900) sind beim Kultur-Abend am Dienstag, 21. Jänner, im Saal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2, neben der Hietzinger Kirche) zu vernehmen. Beginn der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden der Zuhörerschaft sind erwünscht. Abgerundet wird die bewegende „Schubertiade“ durch eine Lesung aus Petersons Werk „Wanderung und Rast“. Anlass für diesen Kultur-Termin ist der 200. Geburtstag des Literaten. Peter Maria Kraus (Klavier und Rezitation) gestaltet das liebevoll arrangierte Programm. Das Projekt wird vom Bezirk unterstützt. Eine Labung der Gäste ist vorgesehen. Mehr Informationen: Telefon 877 76 88. E-Mails an den ehrenamtlich arbeitenden Museumsleiter, Ewald Königstein: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Franz Schubert (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Schubert

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse