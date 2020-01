TPA erhält „Leitbetriebe Austria“ Zertifizierung

Wien (OTS) - Am Donnerstag 16. Jänner wurde im Rahmen des feierlichen Jahresstartevents der „Leitbetriebe Austria“ dem führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA das Zertifikat überreicht.

Über 160 geladene Gäste folgten der Einladung der Leitbetriebe Austria zum Jahresstartevent und fanden sich in der Unternehmenszentrale der Österreichischen Post ein. Die TPA Partner Veronika Seitweger und Klaus Bauer-Mitterlehner nahmen die Auszeichnung mit besonderer Freude entgegen. Das Beratungsunternehmen TPA zählt nun zum exklusiven Kreis der zertifizierten Leitbetriebe Austria Unternehmen.

Die TPA Steuerexpertin Veronika Seitweger dazu „ Wir sind stolz, dass wir unsere unternehmerische Verantwortung Tag für Tag leben und dabei Innovationskraft und der Mut neue Wege zu beschreiten nicht zu kurz kommen – Stichwort: digitaler Wandel. Die Leitbetriebe Austria prüfen sehr genau, welche Unternehmen ihren Werten entsprechen. Umso mehr freut uns die Verleihung dieses Gütesiegels “. Klaus Bauer-Mitterlehner, Mitglied des TPA Management Teams, ergänzt: „ Wir identifizieren uns mit diesem Zertifikat, weil sich unsere Strategie aus Innovation und Beständigkeit über die Jahre bewährt hat. Mit dem Standort Österreich hat unsere Erfolgsgeschichte vor über 40 Jahren begonnen, heute sind wir in insgesamt 12 Ländern bestens etabliert. “

Leitbetriebe Austria versteht sich als Exzellenzplattform der österreichischen Wirtschaft und stellt hohe Anforderungen für die Zertifizierung als österreichischer Leitbetrieb. Zu den zentralen Kriterien, die Unternehmen dafür erfüllen müssen, gehören unter anderem: Nachhaltiger Unternehmenserfolg, soziale und ökologische Verantwortung und Stärke am Wirtschaftsstandort Österreich.



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

